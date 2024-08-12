BMW yeni 1 Serisi satışa sunuldu. Uzun bir aradan sonra yenilenen modelde artık mild hybrid motora da yer verildi. Daha fazla donanımla satışa sunulan modelde ilk etapta sadece M Sport seçeneği olacak.

BMW yeni 1 Serisi satışa sunuldu. Uzun bir aradan sonra yenilenen modelde artık mild hybrid motora da yer verildi. Yeni BMW 1 Serisi, yeni böbrek ızgarası ve bir üst seriye atıfta bulunan 4 segmentli LED farlarıyla dikkat çekiyor. BMW 120 M Sport seçeneğiyle pazara çıkan modelde, 19 inç jantlar siyah cam tavan sunuluyor. Yenistoplar ve piyano black kaplamalarıyla birlikte otomobil oldukça dinamik bir tasarıma sahip.

1.5 LİTRELİK MİLD HYBRİD

Yeni BMW 120’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru, 170 beygir güç ve 280 Nm maksimum tork ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 Saniyede ulaşıyor. Yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoru ile BMW’nin geleneksel saf sürüş keyfini kompakt sınıfta sunmaya devam eden Yeni BMW 120, 100 km’de ortalama 5.3 – 6 litre yakıt tüketimiyle üstün ve ekonomik bir performans sunuyor.

KAVİSLİ EKRAN DA GELDİ

BMW İşletim Sistemi 9 ile güncellenen BMW Kavisli Ekran, yenilenen klima menfez tasarımı ve ambiyans aydınlatması içeren iç trimler, Veganza Deri Seçenekleri ile Spor Ön Koltuklar ve yeni vites seçici ile güncellenmiş kontrol paneli; aracın kokpitini konforlu bir alan haline getirerek sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Tamamen dijital 10.25 inç gösterge ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç kontrol ekranı ile BMW Live Cockpit Plus ise sürücüye göre özelleştirilmiş teknolojik altyapısıyla sürüş kalitesini maksimuma taşıyor.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

M Sport tasarım paketliyle satışa sunulan Yeni BMW 120’de; olağanüstü yol koşullarında bile görüş açısını en iyi şekilde aydınlatarak sürüş güvenliğini artıran Adaptif LED Farlar, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı ile dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıran Park Asistanı ve sürüş güvenliğini üst düzeye taşıyan Sürüş Asistanı maksimum güvenlik sağlıyor. Ayrıca; Kablosuz Şarj Haznesi, İki Bölgeli Otomatik Klima, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu gibi konfor ve güvenlik odaklı birçok özellik aracın öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

2.2 MİLYON LİRALIK BAŞLANGIÇ FİYATI VAR

Opsiyonel olarak sunulan 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemi, manevra asistanı ve gelişmiş geri sürüş asistanı ile park işlemini çok daha konforlu hale getiren Park Asistanı Professional, Yeni BMW 120 kullanıcılarına oldukça rahat bir park deneyimi sunuyor. 210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle aracı şeridin ortasında tutarak öndeki otomobil ile olan mesafeyi seçili ayara göre otomatik olarak yöneten Sürüş Asistanı Professional ise araçta opsiyonel olarak bulunan donanım özellikleri arasında dikkat çekiyor. Aracın fiyatı ise 2.2 milyon lira.