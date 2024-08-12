600 kilometre menzilli Togg T10F geliyor

Togg kısa bir süre önce tanıttığı sedan otomobili olan T10F için kolları sıvadı. Kısa süre içinde üretimine başlanacak modelin 350 ve 600 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği olacak. Togg T10F fiyatı şimdilik belli değil.

Togg kısa bir süre önce üstünü açtığı sedan modeli olan T10F üretimine başlıyor. T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri süren T10F, planlar doğrultusunda yıl içinde mevsimsel testlerden de geçecek. Aracın 350 ve 600 kilometre menzilli seçenekleri de olacak.

GELECEK SENE SATIŞA SUNULACAK

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10X’in ardından T10F’i de kullanıcılarla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “27 Aralık 2019’da ön gösterimini yaptığımız T10F’i sonrasında CES 2024’te kullanıcılarımızın beğenisine sunmuştuk. Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak tasarladığımız T10F için test süreçlerimizi başlattık. Hem ülkemizde hem yurt dışında güvenlikten dayanıma farklı testlerimiz tüm hızıyla sürüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisan ayından itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.”

ARKADAN İTİŞLİ 218 KM MENZİLLİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

4 ÇEKERİ DE OLACAK

T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.