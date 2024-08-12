479 bin liraya üstsüz Fiat

Fiat Topolino yazlıkları giydi. Dolcevita versiyonuyla otomobil üstünü açtı. Aynı zamanda kapıların yerini de halat aldı. Böylece tam bir yazlık aracına dönüşen modelin fiyatı da 479 bin 900 lira olarak belirlendi.

Fiat yeni şehirli Topolino modeline yazlıkları giydirdi. Üstü açılan modelin Dolcevita versiyonunda kapı yerine halat takıldı. Topolino Dolcevita, özel tasarımlı açılır tavanı, hasır halatlı kapısı, gümüş görünümlü detayları ve aksesuar olarak tercih edilebilecek duş takımı ile yaz aylarının tadını çıkarmak için geliştirildi.

DUŞ TAKIMI DA VAR

Topolino Dolcevita’nın şık görünüşünü ve kullanım kolaylığını artıran Dolcevita hasır halat hem işlevsel hem de estetik bir dokunuş sunuyor. Gümüş görünümlü Dolce Vita kapı eşiği Topolino’ya zarafet katarken, duş takımı ise plaj günlerinde tercih edilebilecek bir aksesuar olarak sunuluyor.

FAN TAKILDI YAZLIK OLDU

Topolino Dolcevita’nın özellikleri arasında ön ve arka LED farlar, gümüş detaylar, vintage tasarımı aynalar, özel jant kapakları, siyah paspaslar ve telefon tutucu yer alıyor. Arka taşıma ünitesi ve Dolcevita Box’ın standart olarak sunulduğu modelin aksesuar listesinde duş takımına ek olarak Topolino Fan, Topolino Badge, JBL Go hoparlör ve güneşlik bulunuyor.

479 BİN 900 LİRADAN SATILIYOR

2,53 metrelik uzunluğuyla oldukça kompakt boyutlara sahip FIAT Topolino Dolcevita, kullanım kolaylığını 45 km/s’lik güvenli maksimum hızla buluşturuyor. Ev tipi prizler ile 4 saatin altında tümüyle şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, 75 kilometreye varan menzil sunuyor. Yüzde 100 elektrikli bir model olan Topolino, Türkiye’de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Şehir içi ulaşımdaki taleplerinizi kolayca ve ekonomik bir şekilde karşılayan model, karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye de yardımcı oluyor. Topolino Dolcevita, lansmana özel 479.900 TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.