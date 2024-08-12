Makyajlı Honda HR-V Türkiye’de

Honda HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu satışa sundu. Aracın iç ve dış tasarımına minik dokunuşlar yapıldı. Renk seçenekleri yenilendi. Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ve 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç etiketine sahip oldu.

Honda HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu satışa sundu. Aracın iç ve dış tasarımına minik dokunuşlar yapıldı. Renk seçenekleri yenilendi. Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ve 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç etiketine sahip oldu. Hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenirken; parlak piyano siyah detaylara sahip orta konsol, sade ve ergonomik tasarımıyla iç mekanı tamamlıyor.

1.5 LİTRELİK CİMRİ HİBRİT DEVAM

Honda HR-V e:HEV’de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Güçlü ve verimli motor performansının yanı sıra Honda mühendisleri tarafından iç mekanın ferah tasarımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen yakıt deposunun ön koltukların altındaki yerleşimi de korunuyor. Bu uygulama sayesinde kullanım gereksinimine bağlı olarak arka koltukları, yukarı veya zemine doğru katlanma esnekliği sunan çok yönlü arka Sihirli Koltuklar ile geniş bir kabin içi kullanım alanı ve işlevsellik sunulmaya devam ediyor.