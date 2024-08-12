Premium Çinli Jaecoo 7 Türkiye’de satışa sunuldu

Chery’nin Uzak Doğu’da üst markalarından biri olarak ortaya çıkan Jaecoo, serisininin ilk ürünü olan Jaecoo 7 Türkiye’de satışa sunuldu. Off-Road özelliklerini de barındıran yeni modelin 4×2 ve 4×4 olarak iki seçeneği sunuluyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 1.9 milyon lira.

Merakla beklenen Jaecoo 7 Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl Çin’de ilk kez deneyimlediğimiz ve sonrasında videosunu çektiğimiz model aradan geçen 1 yılın ardından Türkiye pazarına girdi. İlk etapta 2 farklı versiyonla gelen modelin 2 ve 4 çeker seçenekleri var.

1.9 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ VAR

Jaecoo 7, 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de yollara çıkmaya başladı. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan JAECOO 7, Revive ve Evolve isimli iki farklı donanım seviyesiyle sunulan 4×2 ve 4×4 çekiş sistemi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı.

22 SATIŞ NOKTASIYLA BAŞLADI

2024 yılında ilk etapta 17 ilde 22 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayan JAECOO Türkiye, eylül ayı itibarıyla showroom sayısını 30’un üzerine çıkartmayı hedefliyor

DCT ŞANZIMAN 1.6 LİTRELİK ÜNİTE

Türkiye’de Revive donanımlı 4×2 ve Evolve donanımlı 4×4 olmak üzere iki farklı çekiş ve donanım seçeneği ile satışa sunulan JAECOO 7 modelinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motor kullanılıyor. 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.

424 LİTRE BAGAJI VAR

Önden çekişli JAECOO 7, 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken, 4×4 versiyonda bu süre 12 saniyede tamamlanıyor. Bununla birlikte her iki versiyonda da 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 1680 mm yüksekliğindeki JAECOO 7’nin aks mesafesi 2672 mm. 1599 kg (4×4 versiyonda 1724 kg) boş ağırlığındaki JAECOO 7’nin bagaj hacmi 424 litre.

ZENGİN 2 FARKLI DONANIM

2 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO 7’nin önden çekişli versiyonlarında (4×2) sunulan kapsamlı Revive donanımında; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, 540 derece Gelişmiş Görüş Sistemi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 19 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Aydınlatması, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 2 USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C), 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 13.2 inçlik Multimedya Ekranı, Akıllı Sesli Komut Sistemi, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, Kablosuz Sarj, Yarı Boy Stepne, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları standart olarak sunuluyor. Evolve donanım paketinin sunulduğu dört tekerlekten çekişli (4×4) JAECOO 7’de bunlara ek olarak; Sanal Gösterge Paneli, 14.8 inçlik Multimedya Ekranı, 7 Farklı Sürüş Modu (Kum, Çamur, Kar, Off-road, Eco, Normal, Sport), 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar, Ön Koltuk Soğutma, Arka Koltuk Isıtma, Isıtmalı Direksiyon, Isıtmalı Ön Cam ve SONY Ses Sistemi sunuluyor.