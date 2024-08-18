Plug-in hibritte liderlik savaşı orta sınıfa iniyor

Şarj edilebilir hibrit modellerin tek konuşulduğu alan lüks otomobiller olurken artık Uzak Doğulu üreticilerle birlikte devir değişti. Ulaşılabilir plug-in hibrit modellerle birlikte lüks üreticilerin tek başına liderlik savaşı da sona erecek. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu “yeni düzenlemelerle belki toplam pazarda bu liderlik sürdürülebilir olmayacaktır. Ama premium pazarda plug-in hibritte liderliği korumak istiyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM

Uzun yıllardır Türkiye’de özellikle şarj edilebilir hibrit motorların tek temsilcisi ağırlıklı olarak premium sınıfta yer alan otomobillerdi. Fakat yeni markalar ve özellikle Uzak Doğu pazarının Türkiye’ye ve dünyaya açılmasıyla birlikte şartlar artık değişti. Türkiye’de üretim yapma mesaisine de başlayan Çinli üreticilere tanınan imtiyazlarla birlikte şarj edilebilir içten yanmalı araçların fiyatları neredeyse yerli modellerle yarışacak hale geldi. Tabi bu alanda uzun bir süredir lüks sınıf tek başına liderlik savaşı verirken, şimdi seriye ulaşılabilir şarj edilebilir hibritler de dahil oluyor. İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu da buna değindi. Yeni yapılan düzenlemelere de değinen Emiroğlu “Tabii ki yeni düzenlemelerle belki toplam pazarda bu liderlik sürdürülebilir olmayacaktır. Ama premium pazarda plug-in hibritte liderliği korumak istiyoruz” diye konuştu.

‘ÇOK İYİ BİR ARA ÇÖZÜM’

Emiroğlu “Plug in hibriti de elektrifikasyon içinde sayıyoruz. Türkiye’de de artık artış trendi başladı. Elektrikliye geçişte önemli bir rol oynuyor. Açıkçası çok iyi bir ara çözüm. Biz de burada iyiyiz. Sadece lüks segmentte değil toplam pazarda sadece 805 adetle en çok plug in hibrit satan markayız” dedi.

‘PAZAR 850 BİN ADET OLUR’

Bu yıl toplam pazarı 850 bin adet olarak öngördüklerini kaydeden Emiroğlu, pazardaki gerileme beklentisine karşın Volvo’nun satışlarını artıracağını, markanın satışlarının yüzde 40’ının tamamen elektrikli ve plug-in hibrit (PHEV) araçlardan oluşacağını söyledi. Dizel stoklarının bitmesiyle birlikte defterini kapatmaya hazırlanan marka; Türkiye pazarında her yıl bir elektrikli modeli yollara çıkaracak. Bu plan doğrultusunda EX30’u da 2025 yılında piyasaya sunulacak.