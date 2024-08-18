Bayiye vergi marjı MINI’yi ilk ikiye soktu

MINI mayıs ayında elektrikli Countryman modelinin Türkiye’de satışına başladı. Fakat otomobilin yüzde 40 vergi diliminde olması fiyat etiketini 2.4 milyon liraya kadar çıkmasına neden olunca Borusan Otomotiv bayilere vergi marjı sağlayarak fiyatın yüzde 10 vergi dilimine girmesine imkan sağladı. Böylece fiyat 1.9 milyona düştü. Model ise bu avantajla en çok tercih edilen ikinci model oldu.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de Borusan Otomotiv’in distribütörü olduğu MINI, yeni Countryman ailesini satışa kısa bir süre önce sundu. Pazara çıktığı andan itibaren fiyat etiketiyle dikkat çeken modelin elektrikli versiyonun içten yanmalı seçeneğine göre oldukça uygun kaldı. İçten yanmalı tarafta fiyatlar 2.7 milyon seviyesinden yüzde 80 vergi oranından başlarken, Countryman E’nin fiyatı yüzde 10’luk vergi diliminde yer alınca 1.9 milyon liradan başladı. Yeni MINI Countryman E, Temmuz ayında 444 satış adediyle Türkiye’de satışa sunulan tüm elektrikli modeller içinde en çok tercih edilen ikinci model oldu. Borusan Otomotiv aracı satışa ilk sunduğu dönemde otomobilin fiyatının yüzde 40’lık ÖTV diliminde neredeyse 2.5 milyon liradan satışa sunulacağını paylaşmıştı. Fakat bayilere fiyat belirleme tarafında özgür olduklarının altını çizen marka yetkilileri, aracın vergisiz fiyatının yüzde 10’luk ÖTV diliminin bir tık üstünde olduğunu bu yüzden kârlılıktan feragat eden bayilerin modeli kolaylıkla yüzde 10’luk vergi dilimine indirdiklerini ifade etti.

500 BİN LİRALIK İNDİRİMLE YÜZDE 10’A GİRDİ

Mayıs ayında gerçekleşen lansmanda konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Yeni MINI Countryman E fiyatında bayilere marj alanı açıldığından bahsetmişti. Tiftik “MINI fiyatı 2 milyon 490 bin TL yetkili satıcılarımıza marj verdik. Bu marjlarla otomobilin fiyatı 1.9 milyon liraya kadar iniyor. Böylece yüzde 10’dan başlıyor. Biz eğer 1.9 milyon yapsaydık fiyatı en ufak zamda yüzde 40’lık dilime girecekti. Bu yüzden bunu bayilere bıraktık” diye konuşmuştu.

27 ÜLKENİN YÜZDE 95’İNİ TÜRKİYE SATTI

Markanın yüzde 85 oranında BEV satış payına ulaşmasını sağlayan bu model sayesinde markanın tamamen elektrikli satışları, geçen yılın ilk yedi aylık dönemine kıyasla yüzde 262 oranında artış gösterdi. Markanın toplam satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 oranında arttı. Borusan Otomotiv, Temmuz ayı performansıyla aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 27 ülkeden oluşan C3-R1 bölgesindeki toplam MINI satışlarının yüzde 86’sını, elektrikli MINI satışlarının ise yüzde 95’ini tek başına gerçekleştirdi. Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan model, WLTP değerlerine göre 462 km’ye varan menzile ulaşıyor.