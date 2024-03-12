Yüzde 1’in altında faizle Chery

Chery mart ayında yeni bir kampanya ile dikkat çekti. Mart ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Chery mart ayında yeni bir kampanya ile dikkat çekti. Mart ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Chery TIGGO 7 PRO modelinde ise; Comfort, Luxury ve Excellent donanımlarına özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları sunuluyor.

OMODA 5, 1.2 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Tüm dünyadaki müşterilerin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 283 bin TL’den başlıyor. Chery TIGGO 7 PRO ise lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor.

5 YIL 150 BİN KM GARANTİ

TIGGO 7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca çift renkli araç gövdesi ve havada süzülen tavan tasarımıyla da genç kullanıcıların beğenisine hitap ediyor. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO 7 PRO’nun fiyatları 1 milyon 298 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.