En pahalı Renault’u İspanya’da kullandık

Renault D segmentindeki yeni temsilcisi Rafale Türkiye’de sahneye çıkmak için son çeyreği bekliyor. Markanın en tepesindeki model olarak dikkat çeken modelin fiyatı da en üst seviyede konumlanacak. Araçta ilk etapta 200 beygirlik hibrit ünite görev yapacak.

ALİ YILDIRIM

Fransız üretici Renault yeni modaya uydu. Son dönemlerin oldukça dikkat çeken karoser formu olan coupe SUV’a Renault da dahil oldu. CMF-CD platformunu kullanarak D segmentinde yükselen yeni Rafale markanın yeni amiral gemisi olmayı hedefliyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemi D segmentideki konumuyla markanın en pahalı modellerinden biri olacak. Daha önce Austral modelinde kullanılan motor ve hibrit aktarma organlarını kullanan model, oldukça da cimri. Bizim de İspanya’da test etme fırsatı bulduğumuz yeni model hem kalite hem de doluluk anlamında dikkat çekiyor.

3 SİLİNDİRLİ HİBRİT

1.2 litrelik üç silindirli motor ile bir elektromotoru harmanlıyor. Dört tekerden çekiş desteği sunan model, 300 bg güç üretebiliyor. Ama şimdilik bize sadece 200 beygirlik hibrit model gelecek. Aracın 1100 km menzili olacak. Aynı zamanda 0-100 km/s hızlanmasını 8,9 saniyede tamamlayacak. 130 km/s hıza kadar elektrikli motorla gidebilecek. 400v batarya 1.7 kwh kapasiteye sahip.

ARKA TEKERLER 5 DERECE DÖNÜYOR

4 control sisteminin de sunulduğu modelin ortalama yakıt tüketimi ise 4,8 litre. Aracın ayrıca 648 litrelik cüretkar bir bagaj hacmi var. Yeni Renault Rafale’in 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.