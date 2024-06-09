Fiyatta yine rekabetçi oluruz

Türkiye’de MG markasıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin:⁠”MG’den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız.”

Türkiye’de MG markasıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin: “Batılı otomotiv devleri bir yandan rekabet ederken diğer yandan Çinliler ile ortaklıklar yapmaya çalışıyorlar. Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım karar alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız. Ama her halükarda Avrupa ve/veya Türkiye’de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçlarımız bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edecektir. Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır. Ayrıca ⁠MG’den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız.”