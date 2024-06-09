Chery’den Türkiye’de üretim sinyali

Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen yüzde 40 seviyesindeki ek vergi, sıfır araçları derinden etkileyecek. 1 milyon lira etikete sahip olan bir model hemen hemen 1.4 milyon liraya çıkmasına neden olacak. Tek çıkış yolu ise yatırım gibi gözüküyor. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo “En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo: “Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi öz sermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”