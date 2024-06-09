Bir ay sonra sıfır otoya güvenlik ve vergi zammı geliyor

AB uyum kapsamında GSR2 adı verilen güvenlik donanımlarının sıfır araçlarda standart hale gelecek. Bunun fiyatlara yansıması ise yaklaşık bin euro. Tam bu şoku göğüslerken birden Çinli üreticilere ek vergi geldi. Yaklaşık bir ay içinde 8 Temmuz’da Çin’den ithal edilen içten yanmalı araçlara yüzde 40 ek vergi uygulanacak. Böylece fiyatlara çift dikiş etkisi olacak.

ALİ YILDIRIM

Çin menşeili elektrikli araçlara ek vergi derken kısa süre sonra buna GSR2 denilen Avrupa Birliği uyum donanımı eklendi. Şimdi ise Çinli markaların Türkiye’deki satış hızını kesmesi için içten yanmalı modellere de yüzde 40 ek vergi getirildi. Böylece mevcutta olan yüzde 10’luk verginin üzerine yeni bir yük daha bindi. 7 Temmuz sonrasında hiç kuşkusuz GSR2’ye geçişi tamamlayan yeni modellere zam gelecek. Aynı zamanda bu zamdan Çinli üreticiler katmerli nasiplenecek. Hem GSR2 tarafından hem de ek vergiyle fiyatlar katlanacak.

35-40 BİN LİRA ARSINDA ETKİSİ VAR

Tabi bunun araç fiyatına bir maliyeti de yansıyacak. Sektör temsilcileri bu maliyetin hemen hemen bin euro yani 35 bin lira seviyesinde olduğunu söylüyor. Buna tabi bir de ÖTV-KDV ikilisi eklenince maliyetler 45 bin lirayı geçecek. Hemen ertesi gün ise Çin’den ithal edilen içten yanmalı araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi gelecek. Bu kapsamda Uzak Doğulu modellere erişim maddi olarak biraz daha zor olacak.

1 MİLYONLUK ARAÇ EN AZ 1.3 MİLYON LİRA

Hem GSR 2’nin maliyeti hem de ek vergi derken 1 milyona satılan bir Çinli de neredeyse 1.4 milyon seviyesine ulaşacak. Sektör temsilcileri bu zam oranın da yüzde 35 seviyelerinde Çin menşeili modellere yansımasını bekliyor. Böylece yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen vatandaş maliyet ve vergiyi bu sefer bir arada ödeyecek.

TEMMUZDAN ÖNCE ALMAK İÇİN YOĞUNLUK VAR

8 Temmuz öncesine Çinli modellere talep oldukça yüksek olacak. Ek vergi zammıyla karşılaşmamak için tüketicilerin özellikle Chery ve MG tarafında talebin oldukça yüksek olacağı konuşuluyor. Aynı elektrikli araç tebliğinde olduğu gibi bir stok yapılacak ama bu stok markaları avantajlı fiyatlarla yıl sonuna kadar bile götüremeyecek. Bu tabloda ek vergiden etkilenmemek isteyen tüketici soluğu bayide alacak. Bu yüzden Haziran Çinli üreticiler için kasırga gibi geçecek.

AMAÇ YERLİYE YÖNLENDİRMEK

CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEK

Hükümet bir taraftan da tüketimi kısmak ve enflasyonu düşürmek istiyor. Aynı zamanda ihracata hız verip ithalatı da yavaşlatmak için elinden geleni yapıyor. Getirilen ek vergi kapsamında da ilk açıklama bu yönde. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; “İthalat Rejimi Kararı ve eklerinde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin pazar payının korunması, yurtiçine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmaktadır” bu kapsam üzerinde. İç tüketimde açığın büyük bir kısmı ithal otomobillerden kaynaklanıyordu. Aynı zamanda son birkaç yılda yerli satışın payı da oldukça geriledi. Açıklama kapsamında buna da yer verildi.