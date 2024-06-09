‘Aslan’ın yeni varisi eylülü bekliyor

Yeni Peugeot 3008 ne zaman satılacak? Eylül ayında satışa sunulması beklenen model yüzde 100 elektrikli ve hibrit motor teknolojisiyle satışa sunulacak.

Yeni Peugeot 3008 ne zaman satılacak? Eylül ayında satışa sunulması beklenen model yüzde 100 elektrikli ve hibrit motor teknolojisiyle satışa sunulacak. Yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 100 km’de 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 km’ye varan menzilli 210 HP’lik %100 elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni 3008’de sunulacak yeni nesil 136 HP’lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli unvanına sahip E-3008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken aynı zamanda 525 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

520 LİTRE BAGAJ

Yeni 3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklar da geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008’in 520 litrelik bagaj hacmini her iki motor seçeneğinde de koruyor.

30 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

30 dakikaya varan hızlı şarj süresi, benzersiz sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor. E-3008’in dışındaki yenilik ve şıklık, içeride de devam ediyor. Yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge paneli ile dokunmatik multimedya ekranını birleştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor. 3008’in Allure versiyonunda, yeni PEUGEOT Panaromic i-Cockpit®, tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak 21 inçlik tek bir ekranla donatılıyor. Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ

PEUGEOT, yeni 3008 ve E-3008’de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını ve dikkatini korumasını sağlıyor.