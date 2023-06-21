Renault Rafale ile coupe SUV’a giriş yapıyor

Renault yeni coupe SUV Rafale modelini tanıttı. Markayı ürün gamının en üst seviyesinde olan model Austral ile aynı platformu paylaşıyor. Yeni Renault Rafale’in 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Renault yeni coupe SUV Rafale modelini tanıttı. Markayı ürün gamının en üst seviyesinde olan model Austral ile aynı platformu paylaşıyor. Rafale markayı D segmentinde temsil edecek. Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini, Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault’nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor. Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını artık mutlak sürüş keyfi için yaratılan ve geliştirilen Yeni Rafale ile tanıştırıyor.

2024 YILINDA TÜRKİYE PAZARINDA

Yeni modelin ismi, Renault’nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933’te bir başka üretici olan Caudron’u devralan marka, Caudron-Renault’yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934’te Rafale olarak yeniden adlandırıldı. Yeni Renault Rafale’in 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

200 BEYGİRLİK HİBRİT İLE YOLA ÇIKACAK

Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal’in “Design Renault”nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor. Yeni model, Renault tasarımında yeni ve güçlü bir döneme öncülük ediyor. Yeni Renault Rafale cömert kıvrımları, büyük bir hassasiyetle işlenen çizgileri, modele karakter ve incelik katan teknik ayrıntılarıyla marka DNA’sıyla uyum içinde hareket ediyor. Eşsiz stili, kaliteli işçiliği ve boyutlarıyla Yeni model, gücünü ve kişiliğini yollarda ortaya koyuyor. Araç, yakıt tüketim oranları ve teknolojisiyle dikkat çektiği kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor.

300 BEYGİRLİK 4 ÇEKER DE OLACAK

Sürüş keyfini yeni zirvelere taşımak için doğan model, yeni bir E-Tech 4×4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.