Yok satan pazarda ‘ucuz’ liderlik

Yaklaşık 11 yıl önce Türkiye pazarından çekilen Chery, yeni modelleriyle tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Özellikle yok satan pazarın avantajını kullanan marka, daha ilk aylarında satış liderlik ipini göğüsledi. Özellikle 1 milyon lira seviyesindeki fiyatıyla en ucuz D-SUV’lerden biri olan Tiggo 8 Pro, mayıs ayında satış lideri oldu.

Yaklaşık 11 yıl önce Türkiye pazarından çekilen Chery, yeni modelleriyle tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Özellikle yok satan pazarın avantajını kullanan marka, daha ilk aylarında satış liderlik ipini göğüsledi. Özellikle 1 milyon lira seviyesindeki fiyatıyla en ucuz D-SUV’lerden biri olan Tiggo 8 Pro, mayıs ayında satış lideri oldu. Chery, 3 farklı SUV modeliyle kısa zamanda segment liderliklerini zorlamaya başladı. Chery’nin Türkiye’deki amiral gemisi modeli TIGGO 8 PRO, sahip olduğu gelişmiş, avantajlı ve teknolojik özelliklerle üstün lüks deneyimi sunarken, lanse edildikten sadece 2 ay gibi kısa bir süre sonra orta boy SUV sınıfında liderliğe emin adımlarla ulaştı.

Mayıs 2023’te 2917 adetten kapanan D-SUV pazarında, bu satışın 1098 adedini Chery TIGGO 8 PRO tek başına gerçekleştirdi. 5 ay toplamında ise 9004 adetlik bir büyüklüğe erişen D-SUV pazarında Chery TIGGO 8 PRO, sadece 2.5 aylık performansla 1528 adetlik satışa ulaşarak sınıfının en çok satan modeli oldu.