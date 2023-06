Yılın basın lansmanı Dacia Jogger

Türkiye’de yılın lansmanı Dacia Jogger oldu. Dacia’nın Iğdır-Kars güzergahında gerçekleştirdiği basın etkinliği yılın en iyi lansmanı seçildi.

Türkiye’de yılın lansmanı Dacia Jogger oldu. Dacia’nın Iğdır-Kars güzergahında gerçekleştirdiği basın etkinliği yılın en iyi lansmanı seçildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl sekizincisini düzenlediği ve otomotiv sektöründeki başarılı markaları ödüllendirdiği tören, 13 Haziran tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşti. Ödül töreninde kazananlar, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlendi. Basın mensuplarının, 2022 yılında katıldıkları lansman etkinliklerini değerlendirdikleri özel kategoride Dacia Jogger Lansmanı, “Yılın Basın Lansmanı” ödülüne layık görüldü.

ODMD’DE DE ÖDÜL ALMIŞTI

Dacia Jogger lansmanı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)’nin 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nde de basın mensupları tarafından “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü kazanmıştı. Benzersiz lansman etkinliği, 11’inci Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards töreninde “En İyi Lansman Etkinliği” ve “En İyi Etkinlik Prodüksiyonu” ödüllerinin yanına, “OGD Yılın Basın Lansmanı” ödülünü de ekleyerek toplamda dört ödülle başarısını ve etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

TUZLUCA MAĞRASINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Iğdır ve Kars’ta organize edilen etkinliğin ilk adımı Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda gerçekleşti. Dacia’nın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında tamamen etkinliğe özel olarak oluşturan “video mapping” prodüksiyonu ile sahnelendi. Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde, profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. 22 projeksiyon ile oluşturulan görsel içerikler, dansçılar ve Jogger modeli ile ortak bir akışın içerisinde enstalasyonlar gerçekleştirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin katılımcılar ile bire bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise mağara içinde lansman için özel olarak tasarlanan konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı. Jogger’ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk kez bir mağara içerisinde başlayan test sürüşü deneyimi ile; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Antik Kenti’ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken; lansman alanı katılımcıları maceraya çağıran bisiklet, tavan çadırı, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.