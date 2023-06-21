Türkiye’de yılın otomobili Nissan X-Trail

Türkiye’de yılın otomobili belli oldu. Otomotiv gazetecileri tarafından seçilen yılın otomobili ödülünü 3580 puanla Nissan X-Trail aldı.

Türkiye’de yılın otomobili belli oldu. Otomotiv gazetecileri tarafından seçilen yılın otomobili ödülünü 3580 puanla Nissan X-Trail aldı. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” final gecesi ve ödül töreninde ayrıca üç farklı kategorideki birinciler de belli oldu. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Iğdır ve Kars’ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı alırken, “Yılın İnovasyonu” ödülü “arka koltuk ekran deneyimi” ile BMW 7 serisine ve “Yılın Tasarımı” kategorisi ödülü de Peugeot 408’e verildi.

33 ADAY YARIŞTI 7 MODEL FİNALİST OLDU

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışması’nın ilk etabında; 33 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; “BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Toyota Corolla Cross” finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Nissan X-Trail “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

1. Nissan X-Trail 3580 puan

2. Peugeot 408 3550 puan

3. Toyota Corolla Cross 2270 puan

4. Opel Astra 2140 puan

5. Hyundai IONIQ 5 1550 puan

6. Dacia Jogger 1490 puan

7. BMW X1 1420 puan