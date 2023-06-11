Bizim Doblo artık oldu EL-Doblo

Fiat Doblo artık oldu EL-Doblo. Bursa’da üretilen model yeni anlaşma kapsamında İspanya’da üretilmeye başkanırken, Fransız kardeşleriyle de aynı platformu paylaşıyor. Yeni Doblo’da 1.5 litrelik dizel motor kullanılıyor. Yıl sonuna doğru ise elektrikli versiyonu gelecek. Ve şehiriçi menzili neredeyse 400 kilometre olacak.

Fiat Doblo Türkiye’deki 23 yıllık serüvenine son verdi. Artık yerlilik ünvanını kaybeden model bundan böyle İspanya Vigo fabrikasında üretilecek. Beşinci nesliyle yola çıkan Yeni Fiat Doblo, kardeşleri Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ile aynı platformda üretilmeye başlandı. Aynı zamanda Toyota ProaceCity içinde üretim yapan tesis Doblo’nun yeni aderesi olacak. Yeni Nesil Fiat Doblo’nun tanıtıldığı basın etkinliğinde konuşan Marka Direktörü Altan Aytaç “FIAT Professional markası olarak 2022 yılını hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış gerçekleştirdik ve hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldık. Doblo ve Fiorino’nun başarılı performansları sürdü, modellerimiz minivan segmentinin lideri oldular. Geçen yıl aralık ayında orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriş yaptık ve hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladık” dedi.

LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Sözlerine 2023 Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı’nın ilk 5 ayını değerlendirerek devam eden Altan Aytaç, FIAT markasının Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 5 yıldır lideri olduğunu hatırlattı. 2023 yılıın ilk 5 ayında, toplam pazarın 445 bin adet gerçekleştiğini ve FIAT’ın 85.249 adet ile toplam pazardan %19,2 pazar pay aldığını söyledi. Aytaç ayrıca markanın 59.465 binek otomobil satışı ve %17,5 Pazar payına ulaştığına değindi. FIAT Professional markasının ise 25.784 adetlik satış ile pazarda %24,6’lık pay sahibi olduğunu sözlerine ekledi. Egea’nın, lansmanından itibaren, yedi kez “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olduğunu; Doblo ve Fiorino’nun minivan segmentinin liderliğini sürdürdüklerini belirtti.

2.3 MİLYON ADET ÜRETİLDİ

İlk nesli 2000 yılında pazara sunulan Doblo’nun, yıllar içerisinde çok önemli başarılara imza attığına değinen Aytaç “Doblo ile gurur duyuyoruz, 23 sene içerisinde Doblo ile çok önemli bir başarı hikayesi yarattık. Her birimizin onunla farklı anıları var. Milyonların yol arkadaşı olan Doblo’dan bugüne dek toplam 2,3 milyon adet üretildi ve dünyanın farklı yerlerinden müşterilerimizle buluştu. Doblomuz, “Avrupa’da Yılın Ticari Aracı” dahil, pek çok farklı ödülün de sahibi oldu. Ayrıca Doblo’nun üretiminden bu yana 1,7 milyon adedi ihraç edildi. Kısacası dünyanın dört bir yanındaki gururumuz oldu. Bu başarılar, hem FIAT markası hem de Tofaş açısından çok kıymetli” dedi.

BU YIL SATIŞ HEDEFİ 10 BİN ADET

Stellantis’in diğer markalarıyla ortak bir platformu paylaşarak; üretimi İspanya ve Portekiz’de devam eden Yeni Nesil Doblo’nun da Türk tüketicisinin beğenisini kazanacağını sözlerine ekleyen Altan Aytaç “Altı ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FIAT Professional markası, yeni Doblo’nun da satışa sunulmasıyla, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümeyi sürdürecek” diye konuştu. Fiat Doblo’nun beşinci neslinin de tıpkı kendinden önceki nesiller gibi; geniş aileler için ideal yol arkadaşı olmayı sürdürdüğünü söyleyen Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik ise “2023 Haziran ayında pazara sunduğumuz Fiat Doblo, ticaretin profesyonellerinden, geniş ailelere kadar tüm seyahatleri ve ihtiyaçları konforlu ve teknolojik bir hale getirerek beklentileri en üst düzeyde karşılayacak” dedi.

ARTIK 1.5 LİTRELİK DİZEL KULLANACAK

Yeni Nesil Doblo; 1,5 litrelik iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlardan ilki, 100 HP güç üreten ve 6 ileri manuel şamzıman ile kombinlenmiş dizel motor. İkinci motor seçeneğine ise 130 HP güce 6 ileri manuel şanzıman ve 8 ileri tam otomatik şanzımanlar eşlik ediyor. Üst seviyede konfor, performans ve ekonomi sunan yeni nesil Doblo’nun 100 HP’lik motoru 250 Nm tork üretirken; WLTP normlarına göre birleşik 5,6,-5,7 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Nesil Doblo’nun 130 HP gücüdeki 1,5 litrelik dizel motoru ise 5,9-.6,0 lt / 100 km aralığında yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Nesil Doblo, renk seçenekleriyle de göz alıyor. Doblo; Akdeniz Mavi, Platin Gri, Buz Beyazı, İnci Siyahı ve Artense Gri renkleri ile FIAT showroomlarındaki yerini alıyor.

CARGO SEÇENEĞİ DE GELDİ

Yeni Doblo, bir önceki neslinde olduğu gibi Cargo ve Combi gövde tipleriyle satışa sunuluyor.Doblo’nun ticaretin profesyonelleri için geliştirilen Cargo gövdesinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, karanlık sensörü yolcu tarafı sürgülü kapı, 180 derecelik, iki yana açılabilen camsız arka kapılar standart olarak sunuluyor. Tercihe göre; kullanıcılar sürücü tarafı sürgülü kapı ve camlı arka kapıları opsiyonel olarak satın alabiliyor. Kullanım ve ihtiyaca göre; iki farklı şaşi uzunluğuyla (Standart ve Maxi) satın alınabilen Doblo Cargo versiyonlarının kabin içinde ise ergonomik tasarım unsurları göze çarpıyor. 5 inç dokunmatik multimedya ekranı, manuel klima, hız sabitleme ve sınırlandırma sistmeleri Doblo Cargo’da standart olarak sunuluyor. 1+1 oturma seçeneğine ek olarak opsiyonel olarak alınabilen Modüler Kargo (Magic Cargo) seçeneğiyle de 2+1 oturma düzenine sahip olunabiliyor. Uzunluk ve ek hacim sağlaması itibari ile sınıfındaki en akıllı modülerlik çözümü Modüler Kargo (Magic Cargo), ara bölmenin sağ alt tarafındaki kapak sayesinde yükleri ön kabine doğru uzatılabiliyor. Bu sayede 1.3 metrelik ek yükleme alanı uzunluğu kazanılmış oluyor. Magic Cargo’da fonksiyonel çözümlere ek olarak masaya dönüştürülebilen koltuk sırtlığı da bulunuyor.

980 KG TAŞIMA KAPASTESİ VAR

Doblo Cargo kısa şaside 4403mm uzunluğa sahipken; Maxi seçeneğinde 4753mm uzunluğa kadar ulaşıyor. Yeni Doblo Cargo, yükleme alanıyla da fark yaratıyor. Modüler Kargo (Magic Cargo) özelliği sayesinde elde ettiği 0.5 m3’lük ek taşıma hacmiyle beraber; toplamda 4,4 m3’e kadar yükleme hacmi sunuyor. Doblo Cargo’nun 980 kg’a varan taşıma kapasitesi bulunuyor.

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİNE SAHİP

Easy, Urban ve Premio Plus donanım seviyeleriyle satın alınabilecek olan Yeni Nesil Fiat Doblo’nun Easy donanım seviyesinde; sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, yağmur ve karanlık sensörleri, hız sabitleme ve sınırlandırma, manuel klima, 5 inç dokunmatik ekran ve bağımsız katlanabilir arka koltuklar standart olarak yer alıyor. Orta donanım seviyesi olan Urban’da ise Easy’de sunulan özelliklere ek olarak; 16 inç alaşım jantlar, karartılmış ve elektrikli arka camlar, açılabilir bagaj camı (Magic Window) anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik klima, uzun far asistanı ve 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi bulunuyor. Doblo’nun en üst donanım seviyesi olan Premio Plus’ta ise Urban’a ek olarak, 17 inç alaşım jantlar, ön park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, perde hava yastıkları, panaromik cam tavan (Magic Top), navigasyon, 180 derece geri görüş kamerası (Magic View) ve yarı otomatik park asistanı sunuluyor. Premio Plus’a ek olarak alınabilen Güvenlik Paketi’yle ise trafik işareti tanıma, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni ile yorgunluk uyarı asistanı donanıma ekleniyor.

DOBLO COMBİ 644 BİN 900 LİRADAN SATIŞTA

Fiat Doblo, Cargo ve Combi gövde seçenekleriyle, Haziran ayında, FIAT bayilerindeki yerini alıyor. Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL’den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ DOBLO SON ÇEYREKTE

Yeni Doblo’nun elektrikli motorla donatılan versiyonu, yılın son çeyreğinde FIAT bayilerindeki yerini alacak. E-Doblò 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde 280 km’nin üzerinde menzil sunuyor. 100 kW’a kadar Hızlı Şarj sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşırken, içten yanmalı motorlarla aynı CARGO boyutları ve özellikleri ile yollara çıkıyor. Dizel motor seçenekli versiyon ile aynı yükleme hacmine sahip olan E-Doblo, 800 KG’lik istihap haddi sunuyor. E-Doblo’nun ülkemizde 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.