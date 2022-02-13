ISUZU 18’inci kez ihracat şampiyonu

Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 verilerine göre midibüs segmentinde 18. kez “İhracat Şampiyonu” oldu. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam midibüs ve otobüs ihracatı içindeki payını %17,2’ye çıkaran şirket, ihracat geçmişindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun sadece midibüs ihracatındaki payı ise %52’ye ulaştı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarısını yükselen satış ve teslimat rakamları ile 2021’de de yeni rekorlarla perçinlemeye devam etti. Ticari araç segmentindeki üretimini pandemi koşullarında da hız kesmeden sürdüren ve bu dönemde mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya devam eden Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 verilerine göre midibüs segmentinde 18. kez “İhracat Şampiyonu” oldu. Ayrıca bu dönemde Türkiye midibüs ve otobüs segmenti ihracatı içindeki payını %17,2’ düzeyine kadar çıkaran şirket, bu değerle ihracat geçmişindeki en yüksek seviyeyi yakaladı. Sadece midibüs segmentindeki ihracata bakıldığında Anadolu Isuzu’nun payı %52 seviyesine ulaştı. Sadece otobüs segmentinde ise Anadolu Isuzu’nun ihracattaki payı %10 olarak gerçekleşti.

SEKTÖRDEKİ DÜŞÜŞE KARŞIN REKOR İHRACAT ARTIŞI

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak 2021 yılında yakaladığımız ivmeden ve özellikle ihracatta elde ettiğimiz başarılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geride bıraktığımız yıl midibüs segmentinde ihraç ettiğimiz araç sayısı en yakıt diğer ihracatçı firmanın 4 katı olarak gerçekleşti. Söz konusu sonuç doğrultusunda, bu segmentte şirketimiz için artık geleneksel hale gelen ‘İhracat Şampiyonluğu’nu 18. kez elde etmeyi başardık. Toplam otobüs ihracatında yüzde 10’luk paya ulaşarak bu segmentte de önemli bir başarı elde ettik. Ülkemizin dünyanın otobüs üretim merkezi konumunda olduğu hesaba katıldığında bunun ne kadar önemli bir başarı olduğu daha net biçimde görülecektir. Türkiye’den yapılan toplam otobüs ve midibüs ihracatı 2021’de sektör genelinde %24 oranında düşerken, Anadolu Isuzu olarak aynı dönemdeki adet bazlı ihracatımızı %113 oranında arttırdık. Bu açıdan 2021 yılı, 2008 ve 2019’un ardından ihracat tarihimizdeki en iyi üçüncü yılımız oldu. Anadolu Isuzu olarak üreterek, ihracat yaparak Türkiye’nin ekonomisine nitelikli, çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz.”