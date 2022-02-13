Toplam satışlarımızın yüzde 10 elektrikli olacak

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “2022’de elektrikli otomobillerimizin toplam satışlarımızın yüzde 10’unu oluşturmasını planlıyoruz.”

Türkiye’de 2019 yılında başlayan yapılanmasında toplam 750’nin üzerinde çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araçlar alanında satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Otomotiv, bünyesinde Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de barındırıyor. Firma, tüm Türkiye’ye yayılmış 38 satış, 56 servis noktası ve 3.800’ü aşkın bayi ağı çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araç müşterilerine hizmet veriyor. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Yeni global yapılanma sonrası ana şirketimiz Mercedes-Benz AG, Türkiye’yi bir destek üssü olarak konumluyor. 2022 yılında yaklaşık 200 kişilik ek istihdam yaratmayı amaçlıyoruz. 2022 yılında tamamen elektrikli otomobillere olan konsantrasyonumuzu daha da arttırarak, model yelpazemizi EQS, kompakt sınıftaki SUV modelleri EQA ve EQB ile EQS’in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf sedan olan EQE ile genişleteceğiz. 2022’de elektrikli otomobillerimizin toplam satışlarımızın yüzde 10’unu oluşturmasını planlıyoruz.”

ÜST DÜZEY KONFOR VE PRESTİJ

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise: “2022’de de yolcu taşımacılığının her alanında üst düzey konfor ve prestij sunmaya devam edeceğiz. Pandemi etkilerinin azalmasıyla turizm sektörünün hareketlenmesine paralel olarak, yolcu taşımacılığına yatırımların artmasını ve bu alanda öne çıktığımız araçlarımızla satışlarımızın gelişmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde hem satın alırken hem de kullanırken avantaj sağlayan ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olacağız.”