Yeni Dacia Jogger Türkiye pazarı için gün sayıyor. 5 ve 7 kişilik koltuk seçenekleriyle pazara sunulacak olan aracı Fransa Nice’de gerçekleşen global lansmanda kullanma fırsatı yakaladık. Türkiye’de satışına Eylül ayında başlaması planlanan modelle ilgili Renault Mais Genel Müdürü Çağdaş “Yeni Jogger’ı Eylül ayında yeni logoyla satışa sunacağız. Yaz ayıyla birlikte kurun biraz daha gevşemesini bekliyoruz. Beklediğimiz seviyeye ulaşabilirsek modelimizi yüzde 60 ÖTV bandıyla pazara sunmayı hedefliyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-FRANSA/NİCE

Türkiye’deki serüvenine fiyat fayda otomobili olarak başlayan Dacia, kısa sürede kullanıcılardan büyük ilgi gördü. 2000’li yılların başında Türkiye’ye ayak basan marka, o dönemde uygun fiyat ve dayanıklı otomobil seçenekleriyle ailelerin sevilen markası oldu. Solenza, Logan gibi modellerle harekete geçen marka, Sandero ve Duster ile kısa sürede en çok satan markalar arasında yerini aldı.

TÜRKİYE’YE YENİ LOGOYLA GELECEK

Uzun bir süredir Lodgy ile kalabalık ailelere de hitap eden marka, 7 kişilik otomobil seçeneğinde yeni bir devrim başlattı. Abisi Lodgy’nin yerini alacak olan yeni Dacia Jogger, markanın C segmentindeki etkinliğini arttıracak. Bizim de Fransa’nın Nice şehrinde global lansmanına katıldığımız araç, tasarımı ve işlevselliğiyle niş modellere bile göz kırpmaya şimdiden başlamış. Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV’nin genişliğini ve bir SUV aracın görünümü sunan yeni Jogger, Türkiye pazarına ise Eylül ayında dahil olacak. Bazı ülkelerde satışına şimdiden start verilen modelin Türkiye’deki yol mesaisi markanın yeni logosuyla Eylül 2022 sonlarına doğru başlayacak.

KUR GEVŞERSE YÜZDE 60 ÖTV BAREMİ MÜMKÜN

Araç hakkında açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Yeni Dacia Jogger, 7 kişilik ferah yaşam alanıyla geniş aile ve kalabalık yaşamlara hitap ediyor. Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV’nin görünümü ile Dacia Jogger gerçek bir macera aracı. Yeni modelimizle yerden yüksekliği, bagaj hacmi ve fonksiyonelliği ile SUV pazarından da pay almayı hedefliyoruz. 2022’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planladığımız Yeni Dacia Jogger, Türkiye’de halihazırda başarılı bir grafik çizen Dacia markamızın ürün gamını daha da güçlendirerek pazardaki iddiamızı artıracak. Şu an modelin satışına başlayabiliriz fakat otomotiv sektöründe global olarak yaşanan sorunlardan dolayı istediğimiz adetleri alamayız. Bu yüzden tüketicinin karşısında eksik olarak çıkmak istemiyoruz. Özellikle yaz aylarında gevşemesi beklenen kur ve ÖTV dilimleriyle Eylül’e kadar modelimize de etki edeceğini düşünüyoruz. Kurun gevşemesiyle birlikte ÖTV baremlerinde de değişim olacaktır. Böylece bizim de hedeflediğimiz yüzde 60 baremi Jogger modelimiz için en uygun olan dilim olacaktır” dedi.

PAZAR 1 MİLYONA ADAY

Berk Çağdaş şu detaylara da yer verdi: “Bu sene bizim pazar beklentimiz 700-750 bin bandında olması. 2021 gibi bir pazar bekliyoruz. Otomotivde adetler bakımından Ocak bunları konuşmak için çok erken. Ocak ayındaki bu rakamlar her zaman çok normaldir. Çünkü yeni motor ve şasi üretimlerinin ancak yapıldığı dönemdir. 38 bin adetlik pazar bir Ocak için Türkiye’de beklentilerin üstünde bile sayılır. Türkiye’de şu anda saklı bir talep var. Bunu sakın unutmayalım. Her an ortaya çıkabilecek bir talep var. Bugün normalde aslında kur beklentileri, faizler ne olacak? ÖTV konusunda farklı bir yaklaşım olabilir mi? ÖTV’de ara baremler konuldu fakat bu baremlerle ilgili mevcut kur yapısına ve mevcut maliyet yapısına göre aslında kişisel görüşüm; Halen ÖTV baremlerinin bir miktar daha yukarı çekilmesi düşüncesindeyim. Halihazırda yüzde 50-60 bandında satılması gereken araçlar yüzde 80 bandında satılıyor. Bu da maliyet farkından ötürü. Bir sene önce yüzde 45 banında satılan araçlar şu anda yüzde 80 bandında satılıyor. Dolayısıyla bir düzeltme hareketine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Normal bir dönem olsa ve kurda 3 ay sonrası tahmin edebiliyor olsak, faizleri öngörebiliyor olsak pazar 1 milyon olmaya aday.”

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni Jogger’ın Türkiye fiyatıyla ilgili bir bilgi şu an yok. Fakat Berk Çağdaş’ın da aktardığı gibi eğer kurlarda bir gevşeme olursa ÖTV’deki baremler değişirse aracın ortalama fiyatı 280 bin ila 330 bin lira arasında bir etikete satılması muhtemel. Jogger yüzde 60 hedefini tuttursa şu ana göre bile Lodgy’den daha ucuza satılacak.

İSTER 5 İSTER 7 KİŞİLİK

5 ve 7 koltuklu versiyonları bulunan Dacia Jogger; Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesine sahip. Test sürüşünde ilk kez deneme fırsatı bulduğumuz modelin 3’üncü sıra koltuklarında minik misafirlerimizin seyahat etmesi hiç de zor değil. Hatta bazı yetişkinler bile baş ve diz mesafesinde sorun yaşamayabilir. 2.9 metre ile oldukça uzun dingil mesafesi, yüksek tavanlı yapı ve dikey konumlu stop lambaları, ekstra geniş arka panel, alçak eşik ile son derece geniş bir bagaj ve iç mekan sağlıyor.

PREMİUM CROSSLARA GÖZ KIRPIYOR

Özellikle arka tasarımıyla kardeşlerinden ayrılan model, artık ulaşılamaz hale gelen premium crossları daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ön ve arka aydınlatmalar Dacia’nın yeni Y şeklindeki ışık imzasını içeriyor. Ön gündüz sürüş farları ve kısa farlarda LED teknolojisi kullanılıyor. İç mekanda da model, kardeşlerinden tanıdık. Fakat ufak ayrıntılarla kendini kardeşlerinden farklılaştırıyor. 5 kişilik versiyon 708 litrelik bagaj hacmi sunuyor. 7 koltuklu versiyon ise tüm koltukların kullanım şekline bağlı olarak 160 litreye kadar ulaşıyor. 3’üncü sıra koltuklar katlandığında kalan alan ise 565 litre.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR VE LPG SEÇENEĞİ

Yeni Dacia Jogger’da sadece benzinli motor seçeneği sunulacak. Ayrıca aynı motor seçeneğinde LPG entegresi de yapılacak. Aradaki tek fark 10 beygirlik güç olacak. Yeni 1.0 litrelik benzinli motorla pazarda yerini alan araç 110 beygir gücünde. ECO-G ismi verilen LPG’li versiyonun gücü ise 100 beygir. Fransa Nice’de iki versiyonu da kullanma fırsatı yakaladık. Küçük motor hacmine rağmen ara hızlanmalarda başarılı olan araç, yakıt tüketiminde de oldukça iyi değerler sunabiliyor. Boyutlarına rağmen Jogger, yol tutuş konusunda da oldukça tatminkar. Turbo benzinli motorun ortalama tüketimi fabrika verilerine göre 5.7 litre olarak hesaplanmış. Bizim Nice’de test sürüşümüz boyunca ulaştığımız rakam 6.5 litre seviyelerindeydi. LPG’li versiyonda da tüketim 7.7 olarak hesaplanmış. Benzinli motorun menzili 870 kilometre iken LPG’li versiyon hemen hemen 1000 kilometreyi aşıyor.

OTOMATİK VİTES HİBRİT MOTORLA 2023’TE GELECEK

Sadece manuel vites seçeneğiyle sunulan aracın otomatik versiyonu da 2023 yılını bekliyor. Marka bir sürpriz yaparak ilk kez hibrit motor seçeneğini de otomatik vitesle getirecek.