Fiat Egea da hibrite kavuştu

Fiat Egea hibrit Türkiye’de ne zaman satılacak? Uzun bir süredir pazardaki zirvesini koruyan Fiat Egea, sonunda hibrit motor seçeneğine kavuştu. Markanın Türkiye pazarında sattığı ikinci hibrit model olarak yola çıkacak olan araç aynı zamanda otomatik vites seçeneğine de kavuşmuş olacak.

Fiat Egea hibrit Türkiye’de ne zaman satılacak? Uzun bir süredir pazardaki zirvesini koruyan Fiat Egea, sonunda hibrit motor seçeneğine kavuştu. Markanın Türkiye pazarında sattığı ikinci hibrit model olarak yola çıkacak olan araç aynı zamanda otomatik vites seçeneğine de kavuşmuş olacak. Yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli Fiat Egea’lar Nisan ayından itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak.

130 BEYGİRLİK BENZİNLİ MOTORLA KOMBİNE EDİLECEK

Sahip olduğu teknoloji seviyesini sürekli daha yukarıya taşıyan Egea’nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor.

YOĞUN TRAFİKLER İŞİNE GELECEK

Egea Hybrid, elektrik motoru sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing). Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri kullanıcısına hissettirmeden maksimum sürüş konforu sağlıyor.

100 KM’DE 4,7 LİTRE TÜKETİYOR

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli, hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en iyi 48-Volt Hibrit motor seçeneğini sunuyor.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

Hibrit motor seçeneği ile şimdi daha çevreci olan Fiat Egea, ileri sürüş teknolojisini de tüm kullanıcıları için ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’,’ Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’ ve ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’ gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor. Hayatı kolaylaştıran “Anahtarsız giriş ve çalıştırma”, “kablosuz akıllı telefon şarjı”, “kablosuz multimedya bağlantısı” ve (Sedan gövde tipinde) “otomatik bagaj açma sensörü” gibi özellikleri ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.

TÜM GÖVDE SEÇENEKLERİNDE OLACAK

Egea Hybrid; Türkiye’de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross’ta), Urban ve Lounge- ve otomatik şanzıman ile Nisan ayında satışa sunulacak.

DİZEL OTOMATİK EGEA MARTTA

Egea Ailesi’nin merakla beklenen 1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde aynı anda ve Mart ayının ikinci yarısında Fiat showroomlarındaki yerini alacak.