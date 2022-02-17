100 adetle başladı 35 bin araca ulaştı

100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, 35 bin araçlık filosuyla 2022’ye de operasyonel araç kiralama sektörünün lideri konumunda başladı.

Otokoç Otomotiv çatısı altında 42 yıldır hizmet veren Avis Filo, müşteri deneyimi ve hizmet mükemmeliyetine yönelik adımlarıyla pazardaki liderliğini pekiştirirken, operasyonel araç kiralama sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Avis Filo, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı ve yeni araç yatırımı ile ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. 100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, bugün halihazırda 35 bin araçlık filosuyla sektörünün en büyük operasyonel araç kiralama markası konumunda. Hizmet mükemmeliyetine yönelik kurum vizyonuyla hareket eden kurumsal yol arkadaşınız Avis, Türkiye genelindeki profesyonel portföy yönetimi, hızlı ve yaygın ikame araç tedarik süreci, 7/24 tam destek gibi hizmetleriyle operasyonel araç kiralama sektöründe liderliğini korurken ticari araç kiralamada da üstün hizmet kalitesini ve başarısını müşterileriyle buluşturuyor.

800 TİCARİ ARAÇ KİRALADI

Sektörde ve müşteride oluşan talepleri karşılama noktasında her zaman yetkin olan Avis geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 ticari araç kiralama gerçekleştirdi. Operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına sunduğu düzenli bakım ve pek çok noktada geniş hizmet yelpazesiyle çözüm sağlayan Avis Filo müşteri memnuniyetinde öne çıkıyor.

ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL ALDI

Geride bıraktığımız 2021 yılına yönelik B2B Excellence Awards kapsamında “B2B Memnuniyette Mükemmellik Kategorisi”nde öne çıkan Avis, “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortaklarını” belirlemeye yönelik olarak 2 bin 927 işletmeyle görüşülerek 19 farklı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede aynı zamanda bu sene Büyük Ödül’ün de sahibi oldu. Avis, 2020 yılında da B2B Excellence Awards kapsamında “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” ödülünü kazanmıştı.