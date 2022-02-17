Ford Otosan E-Transit modeli, Euro NCAP tarafından ‘Altın’ ödüle layık bulundu. E-Transit’in sunduğu kapsamlı teknoloji paketi araçta geçirilen uzun saatler sırasında sürücünün iş yükünü hafifletmeye yardım edebilecek, çalışma kesintileri ile tamir ve sigorta maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunabilecek.

Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilen Ford’un tam elektrikli ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında Altın Ödüle layık bulundu. Ödülün belirlenmesi sürecinde araçlara, bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom acil durum freni, şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu takip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi. E-Transit’in Altın Ödül alması, Ford’un 2 ton segmentinde sürücü destek teknolojileri alanında Euro NCAP Altın Ödüle sahip yegane iki aracı sunması anlamına da geliyor. Ford, bu yeni ödül ile Ford Transit’in 2020 yılında Euro NCAP’ten aldığı Altın ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde Altın ödüle sahip ticari van’ları olan tek van üreticisi oldu.

TÜM SENARYOLARI GEÇTİ

E-Transit’in sunduğu sürücü destek teknolojileri arasında Yaya Algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımı, Trafik Levha Tanıma özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Şerit Takip Uyarılı ve Yardımlı Kör Nokta Bilgi Sistemi, Kavşak Yardımı, 360 derece kamera ve Geri Manevra Fren Desteği yer alıyor. Euro NCAP’in uyguladığı simülasyonlarda park halindeki araçlara veya daha yavaş ilerleyen trafiğe yaklaşırken ya da öndeki bir araç ani fren yaptığında sürücü uyarıları ve aktif güvenlik teknolojisi aksiyonları test edildi. Ayrıca yola doğru koşan bir çocuğa, yoldan giden veya geçen bisikletlilere ve yayalara verilen tepkiler için de testler yürütüldü. Bu durumlar, Ford’un E-Transitlerin çoğunlukla kullanılacağını öngördüğü kentsel ortamlardaki olası senaryoları temsil ediyor. E-Transit’in Altın Ödülü, Ford’un ticari araç güvenliği alanındaki liderliğini ileriye taşıyor. Transit Custom modelinin de Altın Ödül sahibi olması sayesinde, Ford 1 ton, 2 ton ve EV segmentlerinde Altın ödüllü ticari araçları olan tek üretici konumunda bulunuyor.

SİPARİŞLER BAHAR AYINDA TESLİM EDİLECEK

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretiliyor. 1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen, yıllardır Türkiye ve Avrupa’da en çok tercih edilen ticari araç olma özelliğini gururla taşımaya devam eden Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Şirket şimdiden E-Transit araçlar için Avrupa genelinde seçili müşterilerle tipik günlük kullanım koşullarında pilot çalışmalar yürütüyor. Müşteri siparişlerinin 2022’nin bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.