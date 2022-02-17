‘Mokka Lansmanı İletişim Örgüsü’yle Opel’e ödül yağdı

Opel, yeni yılı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Marka, bu kez de Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından dört ödüle layık görüldü.

Opel, kazandığı ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılında yapılan ve büyük ses getiren ‘’Opel Mokka Türkiye Lansmanı’’ odaklı iletişim çalışmaları, Opel’e dört ayrı ödül birden getirdi. Kısa bir süre önce Marketing Türkiye’nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin “Binek Otomotiv” kategorisinde “Yılın En İtibarlı Markası” seçilen Opel, bu kez de Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından dört ödüle layık görüldü. Marka, 2021 yılında hayata geçirdiği “Opel Mokka Türkiye Lansmanı” kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla, bu sene 13’üncüsü düzenlenen Doğrudan Pazarlama İletişim Derneği Ödülleri’nin “Lansman Aktiviteleri” kategorisinde ödül aldı. Opel, sıra dışı modeli Mokka’nın son dönemlerde internet ortamında milyonlarca kişi tarafından izlenen “Are You Mokka Enough?” ve “Normalin Dışındakiler’’ video serileriyle de “En İyi Influencer Odaklı Kampanya” kategorisinde ödüle layık görüldü. Marka, ayrıca “Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyaları” ve “Yaratıcı Pazarlama Uygulamaları” kategorilerinde de iki ayrı ödülün sahibi oldu.

132 PROJE ÖDÜL ALDI

Doğrudan pazarlama sektörüne değer katmak, pazarın gelişmesini sağlamak ve bilinirlik yaratmak için faaliyetler yürüten DPİD tarafından düzenlenen 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 46 ayrı kategoride düzenlendi. Ticari etkinliği yüksek, ölçülebilir ve sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerinin rekabet ettiği yarışmaya; 2021 yılı içerisinde; “etkinlik”, “saha”, “dijital” kategorilerinde en başarılı ve dikkat çeken projeler başvuruda bulundu. 46 kategoride yapılan başvurular arasından da toplam 132 proje ödüle layık görüldü.