Volkswagen T-Cross ve Taigo yola çıkıyor

Volkswagen T-Cross ve Taigo ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Volkswagen T-Cross ve Taigo ne zaman gelecek? Özellikleri neler? Şubat ayı son haftasında showroomlarda yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

448 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TAIGO FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni Taigo, coupe tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Taigo, yalın, net ve güçlü bir ekipman stratejisi paralelinde Life, Style ve R-line donanım seviyeleri ile satışa sunuluyor. Volkswagen, Taigo’yu; 95 PS, 110 PS ve 150 PS gücünde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli motor seçenekleriyle pazara sunuyor. Türkiye’de Life donanım seviyesinde 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel ve 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG; Style ve R-Line donanım seviyesinde 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçenekleri alınabiliyor.