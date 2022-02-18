Jeep online satış için kolları sıvadı. Jeep, model gamını satış kanalı üzerinden müşterileriyle buluşturuyor. “Jeep Online” üzerinden tüm satın alma aşamaları “sıfır temasla” ilerlerken, Renegade, Compass, Wrangler modelleri rezerve edilebiliyor.

Jeep online satış için kolları sıvadı. Jeep, premium müşterilerinin gönül rahatlığı ile otomobil alabilmesi için çalışmayı sürdürüyor. Segmentine adını veren ve 1941 yılından bu yana yeniliklerin öncüsü olan marka şubat ayından itibaren “online.jeep.com.tr” adresinden araç satışına başlıyor.

Renegade, Compass ve Wrangler modellerine yönelik satış işlemlerinin tamamının yapılabildiği Jeep Online’da müşteriler öncelikle satın almak istedikleri modeli seçiyor. Aracın rengi, motor ve donanım seçeneklerinin belirlenmesini takiben de rezervasyon için 5 Bin TL’lik ön ödeme yapıyor. Bu aşamada Jeep bayileri devreye giriyor ve satış danışmanları müşteriyle irtibat kuruyor. Takibindeki işlemler görüntülü görüşme kanalı kullanılarak tamamlanıyor.

Online satışın teslimat aşamasından önce, Jeep servislerinde araçların dezenfeksiyonu gerçekleştiriliyor. Müşteriler, araçlarını dilerlerse Jeep bayilerinden teslim alabiliyor. Tercihini araçlarının adreslerine teslim edilmesinden yana kullananların araçları ise Jeep güvencesiyle belirttikleri adrese gönderiliyor.