Dacia 2023 yılına kadar yarım milyon araç satacak

Dacia, yeni bir satış başarısına ulaşmayı hedefliyor. Marka sadece Temmuz 2022’de 3 bin 566 adetlik araç satışına imza attı. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Çağdaş “Gelecek yıl marka olarak, Türkiye pazarına girdiğimiz tarih itibarıyla toplamda 500 bininci satışımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye pazarında faaliyet gösteren en genç markalardan biri olan Dacia, yeni bir satış başarısına ulaşmayı hedefliyor. Marka sadece Temmuz 2022’de 3 bin 566 adetlik araç satışına imza attı. Yüzde 8,7 pazar payına ulaşan marka, binek otomobil satışlarında da dördüncü sıraya çıktı. En ulaşılabilir SUV ünvanına sahip Dacia Duster aynı zamanda en çok satan SUV oldu. 10 yıldır 4×4 segmentini aralıksız liderliğiyle domine eden Duster, ECO-G versiyonu için aynı zamanda 1 kilometrede 1 TL ile Türkiye’nin en düşük yakıt tüketimine sahip otomobili olarak dikkat çekti. Yeni marka kimliğiyle Türkiye’ye gelecek 7 koltuklu Jogger ve en ekonomik elektrikli otomobil olma iddiasına sahip Spring, Dacia ürün gamının zenginleşecek. 2023 yılında markanın hedefi, 2004 yılında giriş yaptığı Türkiye pazarında toplamda 500 bin satış adedine ulaşmak.

DUSTER SEGMENTİNİ DOMİNE EDİYOR

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Türkiye’de yakaladığımız başarı, marka felsefesinin Türk tüketicisinin beklentileriyle ne kadar örtüştüğünü ortaya koyuyor. Gelecek yıl marka olarak, Türkiye pazarına girdiğimiz tarih itibarıyla toplamda 500 bininci satışımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Duster, segmentini uzun yıllardır domine ederken, Sandero ve Sandero Stepway ise B segmentinde iddialarını ortaya koyuyor. Bunlara ek olarak; yılın son çeyreğinde yeni marka kimliğiyle birlikte lansmanını gerçekleştirmeyi planladığımız 7 koltuklu Yeni Jogger ise binek otomobil pazarında önemli bir boşluğu dolduracak. Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV’un görünümü ile Dacia Jogger çok yönlü gerçek bir aile aracı. Örtüsü kaldırıldığından bu yana büyük bir merak uyandıran, yüzde 100 elektrikli Spring ise en ekonomik elektrikli otomobil olma iddiasıyla bizleri heyecanlandırıyor. 2023’ün ilk yarısında Spring modelimizi de ülkemize getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.