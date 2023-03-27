Otomotiv sektörü son birkaç yıldır en ilginç süreçlerini yaşıyor. Fiyatlar tüm hızla katlanırken, pandemi sonrası kısıtlı üretimlerle talebe yetişemeyen sektör yanında bir de bütçesi yetmeyen kısım var. Özellikle ikinci el araçta talebin gittikçe arttığını söyleyen uzmanlar, yaş aralığının da yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl ikinci el araç piyasasında satılan otomobillerin ağırlıklı olarak 10 yaş ve üstü olduğunu söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli “Pazarın yüzde 50’si de 15 yaş ve üstü. Artık her 15 kişiye 1 araç düşmeye başladı” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü son birkaç yıldır en ilginç süreçlerini yaşıyor. Fiyatlar tüm hızla katlanırken, pandemi sonrası kısıtlı üretimlerle talebe yetişemeyen sektör yanında bir de bütçesi yetmeyen kısım var. Özellikle ikinci el araçta talebin gittikçe arttığını söyleyen uzmanlar, yaş aralığının da yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl ikinci el araç piyasasında satılan otomobillerin ağırlıklı olarak 10 yaş ve üstü olduğunu söyleyerek sorularımıza cevap veren VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli “Pazarın yüzde 50’si de 15 yaş ve üstü. Artık her 15 kişiye 1 araç düşmeye başladı” dedi. Otomotiv pazarında yaşanan tedarik ve bulunabilirlik sorunu ikinci el araca olan talebi arttırdı. Buna bir de düşen alım gücü eklenince tüketiciler ayağını yerden kesmek için ikinci elden başka araca bakmadı.

YAŞLI ARAÇ PARKI TAM GAZ

15 YAŞI AŞTIK

Artan kur, enflasyon ve yurtdışı maliyetleri de etikete yansımaya başlayınca Türkiye’nin araç parkı da son sürat yükselişe geçti. Daha birkaç yıl öncesine kadar 6-7 yaş ikinci elde favori olurken, bugün bu tercih 15 yaşı mecburen aştı. Serdıl Gözelekli, geçen yıl piyasada satılan ikinci el araçların yüzde 65’inin 10 yaş üstü araçlar olduğunu söyledi. Yaşlı park oranının her geçen gün arttığını ifade eden Gözelekli “İkinci elde yapılan satışların yüzde 50’si 15 yaş üstü. 3-4 yıldır arzda düşüş oldukça yaşlanma kaçınılmaz oldu” dedi.

SIFIRIN YÜZDE 50’DEN FAZLASI

KURUMSAL ŞİRKETLERE GİDİYOR

Piyasada sıfır araç olmadığına değinen Gözelekli “8 kişiye bir araç düşüyordu. Şimdi 15-16 kişiye 1 araç düşüyor. Hem ikinci elde hem de sıfırda iki katı artış görüldü. 2022 yılına baktığımızda 6.4 milyona 700 bin araç satıldı. Hemen hemen sıfır satışa ikinci el oranı yüzde 10 seviyesinde. Ocak ayında 650 bin adet ikinci el satışı gerçekleşti. Sıfır araç ise 80 bin adet. Geçen yıla göre bu da 2 katı. Ama sıfır araç satışı artış gösterse bile bunun yüzde 50’den fazlası kurumsal şirketlere gidiyor. Bu yüzden vatandaşa aslında araç kalmıyor. Böyle baktığımız zaman seçimin sonucu ne olursa olsun çok bir şey değişmeyecekmiş gibi. Çip tedarik sorunu ara madde ham madde sorunu devam ettiği sürece, araç bulma sorunu devam edecektir. Bu yüzden talep devam edecekmiş gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

‘ŞU AN TAM BİR ALIM FIRSATI VAR’

Mart ayı hariç son 3 aylık dönemde ikinci el araç fiyatlarının yüzde 15 arttığını paylaşan Serdıl Gözelekli, bunun geçen yıllara oranla daha paralel bir yükseliş olduğunu anlattı. Gözelekli şöyle devam etti: “Şu an tam bir alım fırsatı var diyebiliriz. Fiyatlar şimdilik hak ettiği yerde ama bu artış olmayacak anlamına gelmiyor. Önümüzde bayram ve seçim var. Sektörün belli kesimlerinde bir artış olacaktır. Matrah düzenlemesi çok geç çıktı. Bir taraftan enflasyon bizi zorlamadı değil. İnsanlar bekledi. Kasım 2022’de talep patladı. Fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Sıfır araca da talep artınca ikinci el beklediğimizden fazla hız kazandı. Yeni yılla birlikte ocak ayı çok hızlı geçti. Deprem haftası biraz yavaşladık. Ama sadece 1 hafta sonra normale döndü. O dönemde Adana’da yerimiz vardı. Kapattık orayı. Aileler kaldı. Çalışanlarımız falan. Depremden sonra insanlar aracın önemini biraz daha kavradı. O dönemde evde kalamayan aracında kaldı.”

SEÇİM VE DEPREME RAĞMEN SATIŞLAR DURMADI

Satışlarda bir yavaşlama olmadığını söyleyen Serdıl Gözelekli, bunun enteresan olduğunu değerlendirdi. Gözelekli “Enteresan bir şekilde deprem döneminde ve seçim arifesinde olmamıza rağmen bir yavaşlama göremedik. Ama bu biraz da bizden kaynaklı. Oldukça avantajlı satıyoruz ve alıyoruz. Yılda 6 milyon adet ikinci el araç işlemi oluyor. Biz burada iyi hizmet veriyoruz. Bu yüzden çok yavaşlamadık. Amacımız çok kar etmek değil başa başnoktasına gelmek” dedi.

ANİ BİR TALEP PATLMASI FİYATLARI YENİDEN VURUR

İkinci elde kilometre ve yaş kanununun oldukça caydırıcı olduğunu vurgulayan Serdıl Gözelekli, karardan kurumsal şirketlerin daha fazla etkilendiğini paylaştı. Gözelekli “Bazı galerilerde satışlar bireysele döndü” dedi. Tüketicilerin artık ikinci el araç fiyatlarına alıştığını söyleyen Gözelekli, geçen sene yaşanan artışların artık olmadığına değinerek “Makul seviyede artışlara tüketici de alıştı. Kur da stabil seyredince fiyatlar çok oynamamaya başladı. Dediğim gibi şu an alım fırsatı var. Yeniden bir talep artışı olursa fiyatların sert artması kaçınılmaz” diye konuştu. Tüketicilerin artık elindekini korumaya odaklandığından bahseden Gözelekli “Kur artışı olduğunda hemen elindeki yabancı parayı bozup araç alanlar da oldu. Araç değerlendiğinde satıp kura dönenler oldu. Bu yüzden ikinci elle bile parasını korumaya çalıştı.”

‘SIFIR GİBİ İKİNCİ EL SATIŞI YAPIYOR’

Araçları aldıkları gibi satışa hazırladıklarını aktaran Serdıl Gözelekli “Önce müşterimizi sonra kendimizi üzmüyoruz. Bizi tercih edenlere sıfır gibi ikinci el araç satışı yapıyoruz. Araçlara bir anlamda değer katıyoruz. Türkiye’de Ankara ve İstanbul olmak üzere 2 noktada araç yenileme hizmeti veriyoruz. Pendik’te açtığımız yenileme merkezi tam olarak bu işi yapıyor. Burada seramik kaplamadan, mekaniğe ve kaporta işlemine kadar giriyoruz. Hatta bu modellere 12 ay garanti de veriyoruz. Yılda 50 bin araç yenileme kapasitemiz var. Müşteriden aracı çok çok düşük fiyata almamaya çalışıyoruz. Çünkü o bizim daimi müşterimiz. Eğer biz düşük fiyata alırsak o müşteri bize bir daha gelmez. Çok kar etmek peşinde değiliz. Bu yüzden önce müşteri kazanmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

‘TAM BİR ARAÇ PLATFORMU OLDUK’

Artık sadece araç alım-satım platformu olmadıklarını anlatan Serdıl Gözelekli şunu söyledi: “Vava Servis ile birlikte artık tüm araçlara hizmet veriyoruz. VavaCars müşterisi olmasına gerek yok. Bakım onarım ve benzeri bütün paketleri uyguluyoruz. Ve şeffafız. Fiyatlarını müşteriye online olarak sunuyoruz. VavaCars artık araç alım satım değil komple araç platformu oldu. Alım satım, servis, sigorta ve detaylı temizlik bile sunuyoruz. Servise gelen taleplerin yüzde 75’i VavaCars’tan yolu geçmeyen müşteriler. Kalanı da zaten kendi araçlarımız ve şirket müşterilerimiz.”

TÜKETİCİ ONLİNE SATIŞA ALIŞTI

Serdıl Gözelekli sözlerine şöyle son verdi: “Araç satışlarını tamamen online yapıyoruz. İlk etapta verilen kaporaları raporladık. Aracı görmek istediği için vazgeçenlerin oranı yüzde 5 bile değil. Bu yüzden satış işini online için geliştirdik. Her detayı gösteriyoruz. Online modeli biz yaptık evet ama bunun için çok emek harcadık. Aldığımız aracı 15 dakika ekspertiz yapıyoruz. Satışa hazırlarken 1-1.5 saate ekspertiz yapıyoruz.”