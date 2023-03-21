Chery Türkiye’de ne zaman satışa çıkıyor?

Merakla beklenen Chery modelleri Türkiye’de ne zaman satışa çıkıyor? Uzun bir süredir dikkatlerin odağında olan Chery modelleri için son viraj dönülüyor. Türkiye’ye gelen 3 modelin fiyatları açıklanırken, aynı zamanda satış ağı ve bayi sayısı da belli oldu.

Merakla beklenen Chery modelleri Türkiye’de ne zaman satışa çıkıyor? Uzun bir süredir dikkatlerin odağında olan Chery modelleri için son viraj dönülüyor. Türkiye’ye gelen 3 modelin fiyatları açıklanırken, aynı zamanda satış ağı ve bayi sayısı da belli oldu. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modelleriyle yola çıkacak olan Chery, fiyat listesi paylaşımını da yaptı.

TIGGO 8 PRO 1.050 MİLYON LİRA

TIGGO 8 PRO’nun lansmana özel anahtar teslim fiyatı 1 milyon 50 bin TL’den başlıyor.

TİGGO 7 PRO 825 BİN LİRA

Konfor ve modaya odaklanan TIGGO 7 PRO’nun lansmana özel başlangıç fiyatı ise 825 bin TL’den başlıyor.

OMODA 5 MODELİ 810 BİN LİRA

Markanın ilk küresel modeli olarak dikkat çeken OMODA 5 ise lansmana özel 810 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla öne çıkıyor.

5 YIL 150 BİN KİLOMETRE GARANTİ

Chery, rekabetçi fiyat politikasının yanı sıra, Mart ayı içerisinde satışa sunulan yeni modellerinde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunarak araçlarına olan güveni de gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE AVRUPA PAZARI İÇİN BİR KÖPRÜ

Chery’nin küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Çin otomobil markalarının öncülerinden Chery, 20 yıldır global pazarlarda faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz 80’in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Chery, dünya genelinde 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvenini kazandı. Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery’nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor” açıklamasında bulundu.

FİYATI GÖRMEDEN 20 BİN KİŞİ ARAÇ ALMAK İSTEDİ

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; “2022’de duyurduğumuz Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk müşterisi büyük ilgi uyandırdı. Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20.000’in üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızı satın almak isteklerini dile getirdiler. Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edilmek, Chery’nin güvenilir, konforlu ve teknolojik ürünleri sunduğunu göstermektir. Zengin donanımlı SUV modellerimiz Türkiye pazarının beklentilerine göre kapsamlı araştırmalarımız sonucunda nihai halini aldı. Chery markası olarak Türkiye SUV pazarındaki etkin oyunculardan biri olacağımıza inancımız tam. 2023’teki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen dönemlerde model yelpazemizi çeşitlendirerek Chery markamızı çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

TÜM MODELLERDE 1.6 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Türkiye’de satışa sunulan tüm Chery SUV modellerinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanılıyor. 183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor. Yakıt tüketiminde verimlilikleriyle dikkat çeken Chery SUV modelleri 3 farklı sürüş modu ve şanzımanıyla yüksek performanslı kullanımları da sağlayabiliyor. Yakıt tüketim değerlerine bakıldığında; OMODA 5, 9.1lt/100 km, TIGGO 7 PRO 8.6lt/100 km ve TIGGO 8 PRO da 8.1lt/100 km benzin tüketiyor. Tüm modeller ayrıca 4×2 aktarma sistemine sahipken ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak mutlak yavaşlama sağlanıyor. Tüm modeller önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde konfor ve dinamizm bir arada sürüş keyfine odaklanılmasını sağlıyor.

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

3 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan OMODA 5’in kapsamlı Comfort donanımlı versiyonunda; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Otomatik Klima, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 17 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Farları, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar, Çift Egzoz Çıkısı, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Yarı Deri Koltuklar, 3 USB Çıkışı, 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 10,25 inçlik Multimedya Ekranı, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, 6 Hoparlör, Kablosuz Sarj, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları, Yokuş Kalkış Asistanı, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön) ve Perde Hava Yastıkları standart olarak sunuluyor.

Luxury donanımlı OMODA 5’de bunlara ek olarak; 360 Derecelik Panoramik Görüş, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, 18 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Deri Koltuklar, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Trafikte Sürüş Asistanı, Açık Kapı Uyarı Sistemi ve Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi standart olarak sunuluyor.

OMODA 5’in en üst donanım seviyesi olan Excellent’da ise, tüm bunlara ek olarak; 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Ön Koltuk Havalandırmaları, Model Işık İmzası, Akıllı Sesli Komut Sistemi, 8 Hoparlör ve SONY Ses Sistemi ekleniyor. Luxury ve Excellent donanımlarında dileyenler Çift Gövde Rengi ve Çift Renkli Jantlarla araçlarını kişiselleştirebiliyorlar.