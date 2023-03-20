Hyundai yeni elektrikli modeli IONIQ 6 için hazır

Hyundai yeni IONIQ 6 modeli satışa sunmaya hazırlanıyor. 614 kilometre menzile sahip olan model, Avrupa pazarının ardından Türkiye’de de yola çıkacak.

Hyundai yeni IONIQ 6 modeli satışa sunmaya hazırlanıyor. 614 kilometre menzile sahip olan model, Avrupa pazarının ardından Türkiye’de de yola çıkacak. IONIQ 6, “Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP)” standardına göre şarj başına 614 km’ye kadar bir menzil sunuyor. Bu özelliğe ek olarak, Hyundai Motor Grubu’nun Electric-Global Modular Platformu yani E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkanı sunuyor. Hyundai’nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, Çift Renkli Ortam Aydınlatması, Hıza Duyarlı İç Aydınlatma, EV Performans Ayarları ve Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD) gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

FARKLI TASARIM ANLAYIŞI

Hyundai’nin Prophecy EV Konsepti’nden ilham alan yeni elektrikli modeli IONIQ 6, marka tasarımcılarının “Duygusal Verimlilik” olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerinde yükselen aerodinamik bir form ile karakterize ediliyor. Markanın üstün tasarım stratejisini IONIQ 5 ile birlikte devam ettiren IONIQ 6, tek bir stil yaklaşımı yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak hazırlanmış. IONIQ 6’nın aerodinamik görünümü, belirli tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırarak onu dünya çapındaki en zarif araçlar arasına da yerleştiriyor. Kısacası IONIQ 6, hem görsellik hem de pil verimliliği açısından muazzam bir otomobil olarak dikkatleri çekmeyi başarıyor. IONIQ 6, tasarımının genelinde marka kimliğini güçlendirmek için farlar, stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel detaya yer veriyor. Sıradışı teknolojik otomobil, bu özel dijital çağ için üç yeni ton dahil olmak üzere, heyecan verici 11 farklı gövde rengiyle üretiliyor.

TAMAMEN YENİ BİR İÇ TASARIM

IONIQ 6’nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda işe yarayacak bir çok detaya yer veriyor. Üstün mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzını kolaylaştırmak için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirilmiş. Otomobilde 2.950 mm’lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor. Modelin kullanıcı odaklı iç mimarisi ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı ve cömert bir saklama alanı sağlıyor.

325 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

IONIQ 6, performanstan ödün vermeden her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motorlar ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar iki farklı pil seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor. Uzun menzilli 77,4 kWh pil, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Satışa sunulacağı pazarların stratejisine göre; arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen otomobil, çift motor kurulumu sayesinde de 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçlü elektrik (PE) konfigürasyonu sayesinde spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, sadece 5,1 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkabilir. IONIQ 6, etkileyici bir performans sergilerken aynı zamanda son derece verimli bir enerji tüketim oranına sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, RWD yani arkadan itişli single motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir bataryaya sahip. Bu bataryalı versiyonun enerji tüketimi 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik). Bu tüketim, IONIQ 6’yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu araçlardan biri yapıyor.

800 VOLT ŞARJI BİLE DESTEKLİYOR

IONIQ 6’nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW’lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebilir veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.