Talebimizin yarısını bile alamıyoruz

Otomotiv sektörü pandemi sonrasında hala tam toparlanabilmiş değil. Tarihinde ilkleri yaşamaya devam eden sektör hala bulunabilirlik sorunu yaşıyor. Yeni bir otomobil almak için daha lansmanı yapılmadan sıraya girmek gerekiyor. Artık bayilerde sıra beklenirken, arzın çok çok üzerinde talep oluşuyor. Yeni Lexus RX’te de aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt “355 adet getirebileceğiz modelden. Talebimizin yarısından bile az. Daha şimdiden 200 adet sattık ama 170 adet ilk etapta gelecek” dedi.

ALİ YILDIRIM-İZMİR

Otomotiv sektörü pandemi sonrasında hala tam toparlanabilmiş değil. Tarihinde ilkleri yaşamaya devam eden sektör hala bulunabilirlik sorunu yaşıyor. Yeni bir otomobil almak için daha lansmanı yapılmadan sıraya girmek gerekiyor. Artık bayilerde sıra beklenirken, arzın çok çok üzerinde talep oluşuyor. Yeni Lexus RX’te de aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt “355 adet getirebileceğiz modelden. Talebimizin yarısından bile az. Daha şimdiden 200 adet sattık ama 170 adet ilk etapta gelecek” dedi. Türkiye’deki kısa soluklu serüvenine rağmen tüketiciler tarafından oldukça çabuk sevilen Lexus, yeni RX modelini İzmir’de düzenlediği basın toplantısında tanıttı. E-SUV’de boy gösterecek olan model, yeni tasarım anlayışı ve performanslı motor seçenekleriyle beğenimizi kazandı. Premium sınıfta boy gösteren marka, satış adetlerinde de iddiasını koruyor.

170 ADET GETİRDİK 200’ÜNÜ ŞİMDİDEN SATTIK

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, yeni RX modelinden bu yıl 355 adet getirebileceklerini, toplamda Lexus satışlarının 450 adet olacağını paylaştı. Tedarik sorununu işaret eden Bozkurt “Bu adetler talebimizin bile yarısından daha az. Modelin 200 adedini bile neredeyse sattık. İlk etapta 170 araç gelecek. Bu aracın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve ön taleplerdeki yoğunluk da bunu gösteriyor. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz. RX’i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek” dedi.

PREMİUM SINIFTA YENİ BİR BOYUT

Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor. RX 350h, 2.5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güç sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor. Plug-in RX 450h+ 2.5 litrelik dört silindirli motor, 18.1 şarj edilebilir bir lityum iyon batarya ile kombine ediliyor. Model, 24 g/km CO2 emisyonu, 1.1 lt/100 km yakıt tüketimi ve 69 km’ye kadar ortalama elektrikli menzil ile öne çıkıyor. RX 500h turbo beslemeli 2.4 litre benzinli motoru, 6 ileri otomatik şanzıman, ön elektrik motoru, hibrit batarya ve 76 kW’lık arka e-aks ile birleştiriyor. Toplamda 371 HP güç ve 550 Nm tork üreten araç 100 km/s hızlanmasını sadece 6.2 saniyede tamamlıyor.

KENDİSİ 1.3 MİLYON VERGİSİ 2.6 MİLYON

Lexus, tamamen yeni RX SUV modelini Türkiye’de satışa sundu. Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle birlikte araç yola çıktı. RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı. Yüzde 150 vergi dilimine giren modelin fiyatı şaşırtmadı. Aracın vergiler hariç fiyatı 1 milyon 349 bin 168 lira. Anahtar teslim fiyatı ise bunun neredeyse 3 katı.