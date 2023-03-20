Parası olan değil şansı olan alıyor

Yeni bir araç sahibi olmak artık paraya bakmıyor. Daha yeni modeller gelmeden tüketici artık ön sipariş sürecinde aracın fiyatını bilmeden sıraya giriyor. Ve fiyat etiketine bakmaksızın istediği aracı bir şekilde alabiliyor. Yeni Peugeot 408 de bunlardan biri oldu. İlk etapta 500 adet gelen model, daha satışa çıkmadan tükendi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülbin Reyhanoğlu, ilk gelen araçların bittiğini şimdi yeni parti araçlar için sıra yazdıklarını kaydetti.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Yeni bir araç sahibi olmak artık paraya bakmıyor. Daha yeni modeller gelmeden tüketici artık ön sipariş sürecinde aracın fiyatını bilmeden sıraya giriyor. Ve fiyat etiketine bakmaksızın istediği aracı bir şekilde alabiliyor. Yeni Peugeot 408 de bunlardan biri oldu. İlk etapta 500 adet gelen model, daha satışa çıkmadan tükendi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülbin Reyhanoğlu, ilk gelen araçların bittiğini şimdi yeni parti araçlar için sıra yazdıklarını kaydetti. Türkiye’de binek ve hafif ticari araç satışları, yaşanan felaketler, üretim ve tedarik sorunlarına rağmen oldukça iyi gidiyor. Tüketiciler hem ihtiyaç için otomobillere yönelirken hem de artan enflasyon karşısında parasının değerini korumaya çalışıyor. Bu yüzden anında nakde çevrilebilen otomobiller büyük rağbet görüyor. Buna bir de ötelenen talep eklenince araçlar daha fiyatı belli olmadan ön siparişle hemen satışa dönüyor.

ARAÇLAR GÖRÜLMEDEN ALINIYOR

Tüketiciler ‘bir daha bulamayız’ refleksiyle pazara çıkan yeni otomobilleri bile daha görmeden ‘alıyorum’ derken, markaların ilk getirdiği adetler bazen satışa sunulmadan bitiyor. Geçen hafta pazara sunulan yeni Peugeot 408 de bunlardan biri oldu. Yepyeni bir tasarımla ortaya çıkan model, büyük beğeni toplarken sadece ön sipariş ile 500 adet satıldı. Hemen hemen ilk gelen modellerin bittiği açıklanırken Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülbin Reyhanoğlu “İlk ürünlerimizi de showroomlarımıza göndermeye fiyat açıklamadan başlamıştık. Yetkili satıcılarımız bu ayın alokasyonlarını kendi hatlarında fiyat açıklanmadan görmeye başladılar. Bu bir hafta içerisinde 408 modelimiz, 500 adet gibi bir ön siparişe üstelik daha fiyatı açıklanmadan ulaşmayı başardı” dedi.

YENİ PEUGEOT 408 TÜRKİYE’DE

Bu sene toplamda Peugeot markası için 57 bin adetlik satış hedeflediklerini ifade eden Reyhanoğlu, satışların yüzde 10’un 408 olmasını beklediklerini aktardı. Yani yeni modelde 2023 hedefi 5 bin 700 adet oldu. Modeli Türkiye pazarında C-SUV olarak konumlandıracaklarını anlatan Reyhanoğlu şöyle devam etti: “Şu an için bireysel müşteriler kadar filodan da çok büyük talep var. Bunu hem 3008, hem de 2008 ve 5008 modellerimizle perçinledik, yıllarca SUV pazarını da lider olarak domine etmiştik. Şimdi markamızın yeni nesil teknolojilerini barındıran fastback tasarımlı C-SUV’umuz 408 modelimizin gelmesiyle bu alanda gücümüz daha da artacak.”

ÜRETİM SORUNU YOK AMA ARAÇLARI GETİREMİYORUZ

Pandemiyle birlikte başlayan üretim sorununun yavaş yavaş ortadan kalktığını söyleyen Gülbin Reyhanoğlu “Gerçekten de öyle. Üretimlerde bir sıkıntı yok. Fabrikalarımızdan planlandığı şekilde araç üretimlerimiz çıkıyor. Lojistikte de en büyük sıkıntıyı geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaşadık ama grup olarak aldığımız aksiyonlar var. Bu doğrultuda da aslında ilk çeyrekte bu sıkıntıları büyük ölçüde aştık diyebiliriz. Şu anda gidişata baktığımızda ilk çeyrek aslında 57 binlik planın bir miktar üstünde gidiyor. Aldığımız aksiyonların da aslında işe yaradığını, çalıştığını gözlemliyoruz. Yine yıl içinde tabii ki başka sıkıntılar da yaşanabilir. Ama bu engellerin, artık bizim büyümekle ilgili kendimize koyduğumuz hedefi çok etkileyeceğini düşünmüyoruz” dedi.

FİLO PAYI MİNİMUMDA SATIŞ İÇİN BİREYLERİ TERCİH EDİYORUZ

Arz talep dengesinin bir süredir oldukça fazla olduğuna değinen Gülbin Reyhanoğlu “Arzın yüksek olduğu yönde gidiyor. Bu sebeple de al-sat eğiliminde olan müşterilerimiz oluyor. Bizim yetkili satıcı teşkilatlarımıza önerdiğimiz şu dur ki; mümkün olduğunca nihai müşterilere satış yapmalarını öneriyoruz. Peugeot’nun toplam filo satışlarındaki ağırlığı tarihin en düşük seviyesine geldi. Geçtiğimiz yılı yüzde 13’ler seviyesine gelerek kapattık. Tabii ki buradaki müşterilerimiz de çok kıymetli. Bu yüzde 13’ü de filoya verdik. Kalan satışlarımızın tamamının nihai müşteriye verilmesi yönünde yetkili satıcı teşkilatına tavsiyelerimiz oldu. Günlük olarak fatura bağlantı adetlerini takip ediyoruz. Sistemden isim isim çekebiliyoruz. Dolayısıyla galeri veya al-sat yapacağını düşündüğümüz müşterileri de görürsek eğer yetkili satıcı teşkilatımızı uyarıyoruz. İptal ettikleri satışlar da oluyor. Ama tabii bunun yüzde 100 önüne geçebilir miyiz? Geçemiyoruz. İsme araç alınıyor. Araç alındıktan sonra tekrar satışa çıkarılıyor” diye konuştu.

YENİ PEUGEOT 408 1.1 MİLYON LİRADAN GELDİ

Yeni Peugeot 408 Türkiye pazarına sadece 1.2 litrelik benzinli motorla geldi. Hibrit seçeneği için şimdilik bir tarih olmasa da elektrikli 408’in gelecek yıl pazara sürülmesi bekleniyor. Araç, Allure ve GT donanım paketleriyle, 6 farklı renk seçeneğiyle, 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla, 1 milyon 110 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Aracın ortalama tüketimi de 6 litre seviyeleri olarak kayıtlara geçmiş.