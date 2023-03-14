Merakla beklenen Togg T10X fiyatı belli oldu

Togg T10X fiyatı belli oldu. Türkiye pazarına dijital platform üzerinden çıkmaya hazırlanan Togg T10X fiyatı 953 bin lira olarak belirlendi.

Togg T10X fiyatı belli oldu. Türkiye pazarına dijital platform üzerinden çıkmaya hazırlanan Togg T10X fiyatı 953 bin lira olarak belirlendi. 16-27 Mart’ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

YÜZDE 10’LUK DİLİME GİRDİ

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi.

EN AZ 300 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Araç gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 kilometre ve 500 kilometre menzile sahip iki farklı versiyonu var. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj ediliyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili yüzde 20’ye kadar uzatıyor. Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniye olarak kaydedilmiş. Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacak.

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ DE VAR

Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

İKİ DONANIM İKİ BATARYA

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

TOGG TÜM VERSYONLAR FİYAT LİTESİ

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL