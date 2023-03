Peugeot 408 Türkiye’de yola çıktı

Peugeot 408 Türkiye fiyatı belli oldu. Sadece 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğiyle gelen otomobil, 2 farklı donanımla Türkiye’de yola çıkıyor.

Peugeot 408 Türkiye fiyatı belli oldu. Sadece 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğiyle gelen otomobil, 2 farklı donanımla Türkiye’de yola çıkıyor. Fastback tasarımıyla dikkat çeken otomobil, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla yola çıktı. Peugeot 408’in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.

1.1 MİLYON LİRA FİYAT ETİKETİYLE GELDİ

Peugeot 408’in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL’den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip PEUGEOT 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor. PEUGEOT Türkiye, yeni 408 modeli için Mart ayı boyunca sunduğu 240 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve % 0.99 faizli finansman kampanyasıyla da dikkat çekiyor.

PEUGEOT 408 ALLURE DONANIMI

Yeni PEUGEOT 408 ALLURE’un tasarım ve stil konusundaki standartları, Parlak Krom Ön Izgara, Karartılmış Arka Camlar, PEUGEOT LED Teknolojili farlar, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Egzoz Çıkışları olarak göze çarparken 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla tasarım tamamlanıyor. İç mekanda Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Ambiyans Aydınlatması, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Baldır destekli Sürücü Koltuğu, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Yolcu Koltuğu, Akustik lamine ön cam, Hava Kalitesi Sistemi (AQS), Tam Otomatik Klima, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi standart olarak sunuluyor.

Yeni PEUGEOT 408 ALLURE’un sürüş destek sistemleri arasında; 180 derecelik Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu, Ön-arka Park Sensörü, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 m’ye kadar algılama), Aktif Şerit Takip Sistemi, Hız Limiti Tanıma ve Önerme, Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far), Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici yer alıyor. Teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik Dijital Ön Gösterge Paneli, 10 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (Type C), Kablosuz Mirror Screen, 12V Güç Soketi bulunuyor.

YENİ PEUGEOT 408 GT DONANIMI

Yeni PEUGEOT 408 GT’de, ALLURE’dan farklı olarak, Özel GT Tasarımı Gövde Rengi Krom Ön Izgara, Yan Gövde PEUGEOT logosu, Matrix Full LED Teknolojili Farlar, GT Tasarımı 3D LED Arka Stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jantlar yer alıyor. İç mekandaki tasarım farklılıkları ise; Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Ön Panel, Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Kapı Kaplamaları, Siyah İç Tavan Kaplaması, GT Logolu Isıtmalı Deri Kaplı Direksiyon, Elektrikli 10 yön ayarlanabilir-Hafızalı-Isıtmalı-Ayarlanabilir baldır destekli-Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu (AGR onaylı), Elektrikli 6 yön ayarlanabilir-Bel destekli-Isıtmalı-Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR onaylı), Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşemeli Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar ve Açılır Cam Tavan olarak dikkat çekiyor.

Spor Sürüş Paketi’ni de barındıran PEUGEOT 408 GT bu sayede, daha hızlı vites geçişleri, daha yüksek hızda vites geçişi, spor direksiyon hakimiyeti ve daha hızlı tork aktarımı için optimize edilmiş pedallara kavuşuyor. Temiz Kabin (Clean Cabin System), Elektrikli Bagaj Kapağı, LED Aydınlatmalı & Havalandırmalı Torpido Gözü, VisioPark Paketi, Ön-arka Park Sensörleri, Yan Sensörler, 360 Derecelik 4 Kameralı Park Desteği, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Şerit Konumlama Asistanı, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi, 10 inçlik 3D Dijital Ön Gösterge Paneli, i-Toggles ve 3D Navigasyon Sistemi gibi donanımlar da PEUGEOT 408 GT’de standart.

4.6 METRE UZUNLUĞUNDA

408, Allure donanımında 19 inçlik JASPE, GT donanımında 19 inçlik GRAPHITE jantlarla yere sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408’i, PEUGEOT ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor. Peugeot 408 GT’nin farlarında kullanılan Matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. 408, C segmentinde alışık olunmadık, güçlü SUV kodları barındıran göz alıcı bir Fastback karoser formunda dış tasarıma sahip. EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687 mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe ve 1.478 mm yüksekliğe sahip. 2.787 mm’lik dingil mesafesi geniş arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz genişliği 1.589 mm ve arka iz genişliği 1.604 mm olan yeni PEUGEOT 408, 19 inçlik jantlarıyla güçlü ve kendinden emin bir duruş sergiliyor.

HEM LOGO HEM RADAR

Ön ızgara yeni 408’e iddialı ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Aynı zamanda sürüş destek sistemlerine ait radarı gizleyen yeni marka logosuna da ev sahipliği yapıyor. Izgaranın gövde renginde olması, onun tamponun geneliyle bütünleşmesini sağlıyor. Yeni nesil PEUGEOT modellerinde kullanılan bu tasarım anlayışı aynı zamanda elektrikliye geçiş için de bir işaret oluşturuyor. Büyük siyah yüzeyler, ön cephenin grafik temasını karakterize ediyor ve otomobilin genişliğini, sağlamlığını görsel olarak vurguluyor. Gövdeyi çevreleyen siyah korumalar birleşerek aslan dişi tasarımı ışık imzasını çevreliyor ve kontrast oluşturarak ışık imzasının görünürlüğünü arttırıyor. 19 inçlik jantlar hareketsizken bile dikkat çekiyor, düşük hızlardaki sürüşte benzersiz bir görsel etki yaratıyor. Jantların sıra dışı tasarımı, yeni 408’in konsept yaklaşımıyla da uyumlu bir yapı sunuyor. Yeni Peugeot 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretiliyor.

GÜVENLİK DONANIMI YÜKSEK

C segmentinde SUV kodlarıyla, sunduğu daha dinamik tasarım ve geniş alanla fark yaratmak için tasarlanan yeni PEUGEOT 408, üstün sürüş keyfi için zengin bir donanım sunuyor. Bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneğinin AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan yeni 408 GT, zengin koltuk ayarı seçenekleriyle en uzun yolcukları bile keyfe dönüştürüyor. PEUGEOT 408 GT’de koltuklar, sürücü için iki hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip 8 hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılıyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alcantara ve kabartmalı deri olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor. GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamite renkli dikişlerle süsleniyor. Orta konsol kemeri, kablosuz şarj alanına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, bir kol dayama, iki USB C soketi (şarj/veri), iki büyük bardak tutucu ve 33 litreye kadar saklama alanları ile işlevsel ve pratik bir yapı sunuyor.

536 LİTRELİK BAGAJ

Yeni 408, 536 litre ile geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.611 litreye ulaşıyor. Bagaj zeminin altında 36 litre ek saklama alanı da bulunuyor. Sırtlık katlandığında, 1,89 metreye kadar nesneler yüklenebiliyor. Bagajda bulunan 12V prizi, LED aydınlatma, saklama ağı, kayış ve çanta kancaları kullanım kolaylığını destekliyor. Arka pandizot, bagaj kapağına sabit olduğundan bagaj kapağı açıldığında kapakla kalkıyor ve kullanımı kolaylaştırıyor. GT versiyonunda otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Bagaj kapağını açmak için tamponun altına ayak uzatma, uzaktan kumanda, bagaj kapağı düğmesi veya ön konsoldaki bagaj açma düğmesi kullanılabiliyor.

1.2 LİTRELİK TURBO BENZİNLİYLE GELDİ

Yeni Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı turbo benzinli motor ile ithal ediliyor. 5500 d/d’de 130 HP maksimum güç ve 1750 d/d’de 230 Nm maksimum tork üreten motor, 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile birlikte Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. Yeni PEUGEOT 408 210 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanması 10.4 saniyede tamamlanıyor ve WLTP normlarına göre 6.0 ile 6.1 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Fransa’nın Mulhouse kentinde üretilen yeni PEUGEOT 408’in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye’de satış sunulması planlanıyor.