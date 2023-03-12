Ne Çinine ne yerlisine ne ithaline ulaşmak hayal

Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen ek vergi, birçok modelin fiyatının patlamasına neden olacak. Şimdilik birçok distribütör marka, ek vergiyi en azından ilk kez tanıttığı modellere uygulamıyor. Ama tam olarak sindirdiğimizde Avrupalıdan daha ucuz diye hevesle beklediğimiz Çinli markalar, yüzde 54’lük vergiyle çok da ucuz olmayacak. Amaç her ne kadar yerli markaya destek olsa da C-SUV alamayanın da bir hevesi vardı o da kaçtı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de yeni bir otomobil sahibi olmak gittikçe zorlaştırılıyor. Yurtdışında maliyetler de durmazken, ülkede yaşanan tedarik sorunu da bunun tuzu biberi oluyor. Buna bir de demode vergi sistemi eklenince etiketler tavan yapıyor. Özellikle ülkedeki vergi artışları pazara girmek isteyen markaları bile korkutuyor. Çin’den geçen hafta gelen ek vergi artık bazı modellerin de şansını yok etti. Togg için getirilen yeni vergi sistemi ülkeden gelen birçok modelin önünü şimdiden kapattı. Türkiye’de faaliyet gösteren MG, Skywell, Seres, Leapmotor gibi markalar yüzde 54’e ulaşan ek vergiden direkt olarak etkilendi. Ayrıca dikkat çeken başka bir nokta ise Togg’un fiyatı. Türkiye pazarına yapılan vergi düzenlemelerine göre, 1.5 milyon lira seviyesinden gireceği tahmin edilen modele bütçeler ne kadar yetecek. Zaten sıfırdan pahalı satılan ikinci el araçlar için bir önlem alınmaz iken, ucuz modellere Türkiye’de rağbet oldukça yüksek.

EN AZINDAN ULAŞILABİLİR OLACAKLARDI

Birçok Avrupalı markanın milyon lira seviyelerinde sunduğu modelleri en azından Çinliler Türkiye’de bin lira seviyelerinde satışa sunabiliyordu. Fakat artık o bile rafa kalktı. Çin tarafında da getirilen bu ek vergiye büyük bir tepki var. Çin Ticaret Bakanı bile bu verginin kaldırılmasını talep etti. Çinli uzmanlar bu vergi hamlesinin dünyada örneği olmadığını da dile getirdi. Bunlar ilk etkilenen modellerden biri MG oldu. Yeni ZS EV’in şimdilik yüzde 40’lık dilime sokmayan Doğan Trend Otomotiv, MG4 için de aynı politikayı uyguluyor. Fakat yeni ithalatlarda mecburi vergi artışları olacağa benziyor. Türkiye pazarında daha önce yer almayan Çinli elektrikli modelleri resmi olarak ithal eden Ulu Motor da Çin darbesine mahsur kalan markalardan oldu. Leapmotor’u Türkiye pazarına sokan şirket, pişman mı değil mi bilinmiyor. Aracın fiyat etiketi oldukça yüksek çıktı. Sırada BYD ve Tesla var.

YENİ MG ZS EV ŞİMDİLİK

1.3 MİLYON LİRA SEVİYESİNDE

Yeni MG ZS EV Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı gerçekleşmesi beklenen modelin, deprem felaketi dolayısıyla lansmanı iptal edildi. Burada yapılacak olan harcama deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım oldu. Aynı zamanda elektrikli MG modelleri bölgede bir jeneratör görevi görerek bölgede aydınlatma görevi de üstlendi. MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli ZS EV, Mart ayı itibarıyla lansmana özel 1.379.000 TL’den satışa sunuldu. Euro NCAP’ten kazandığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlayan ZS EV’nin Luxury versiyonunda panoramik açılabilir cam tavan, MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi, kablosuz telefon şarjı, V2L araçtan araca şarj özelliği, karbon fiber görünümlü ön konsol, sportif kırmızı dikişli koltuklar ve 448 litre bagaj hacmi standart olarak sunuluyor. Premium özellikleri standart olarak sunmasıyla dikkat çeken yeni ZS EV’nin şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunabilmesi ise en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor.

ARAÇLARIMIZIN TAMAMI

YÜZDE 40 EK VERGİYE GİRDİ

Aracın fiyatıyla ve Çin vergisiyle ilgili sorumu cevaplayan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, elektrikli araçların tamamının bu ek vergiden etkilendiğini söyledi. Dağtekin “Araçlarımızın tamamı yüzde 40 ek vergiye tabi oldu. ZS EV’nin yeni modeli ve yeni getireceğimiz MG4 modelleri yüzde 10 ÖTV baremindeler” dedi. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Ülkemizde yüzde 100 elektrikli denilince ilk akla gelen modellerden olan yeni ZS EV, kapasitesi artırılan bataryası sayesinde 440 km menzil sunuyor. Şehir içi kullanımlarda ise menzili 591 km’ye ulaşabiliyor. Satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerimiz globalde markanın dikkatini çekti ve Türkiye pazarını önceliklendirmelerinde etkili oldu. Bu da araç bulunabilirliği konusunda istediğimiz adetleri talep edebilmemizi sağladı. Bu sayede müşterilerimize çok beklemeden araç teslim avantajı sağlayabileceğiz” dedi.

ÇİN’DE 250 BİN LİRA

BİZDE KAMPANYALI 699 BİN LİRA

Türkiye’de yüksek fiyat etiketleri otomobile ulaşımı zorlaştırıyor. Bu yüzden birçok marka minik çözümlerle hem tüketicinin ayağını yerden kesmek hem de ucuz otomobil satabilmek için kolları sıvıyor. Ulu Motor da bu şirketlerden biri. Daha önce Skywell ile Türkiye’de faaliyete başlayan marka, şimdi de Çinli Leapmotor’u Türkiye pazarına soktu. Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken araç için mart ayına özel, 699 bin TL’lik sabit fiyat garantisiyle ön siparişler alınmaya başlandı. Aracın Çin’deki fiyatı 90 bin yuan (13 bin dolar) bu da yaklaşık 250 bin liralık bir etikete tekabul ediyor. Nisan 2023 itibarıyla ön siparişi alınan ilk Leapmotor T03 teslimatları gerçekleştirilecek. 80 kW’lik gücü, 41.3 kW/h’lık bataryası ve 417 km’ye varan şehir içi menziliyle Leapmotor T03, ek vergiye rağmen en ekonomik otomobil olacağa benziyor. Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş “2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.