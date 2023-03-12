Kadınlar en iyi otomobil ‘Niro’ dedi

Yeni Kia Niro ‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili (WWCOTY-The Women’s World Car of the Year) seçimlerinde 2023 yılında dünyanın en iyi otomobili seçildi.

Yeni Kia Niro, ‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili’ (WWCOTY) 2023 ödüllerinde dünyanın en iyi otomobili seçilerek zafere ulaştı. Beş kıtadan ve 43 ülkeden 63 kadın otomobil gazetecisinden oluşan jürinin seçimi Dünya Kadınlar gününde açıklandı. Bu sene 13. kez düzenlenen yarışmada Yeni Kia Niro; çok sayıda güç-aktarma sistemi seçeneği, şık tasarımı, teknolojik özellikleri ve düşük yakıt tüketimi gibi üstün nitelikleriyle jürinin takdirini topladı.

HEM HİBRİT HEM DE EV VERSİYONU VAR

Hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunulan Kia’nın çevre dostu SUV’u Niro, sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttıran ileri teknoloji özellikleri barındırıyor. Türkiye’de ilk etapta Prestige versiyon olarak satışa sunulan Kia Niro Hibrit ve Kia Niro EV gelişmiş sürüş destek sistemleri, yolcu güvenliğini ve sürüş rahatlığını artıran ileri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor.

EN İYİ ŞEHİR OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

Oy kullanmadan önce onlarca modeli test eden ve her detayı değerlendiren jüri ilk tur oylamada toplam 59 aday arasından belirlenen 6 kategorideki en iyi otomobilleri seçti. Kia Niro bu oylamada da güvenlik özellikleri, konforlu iç mekânı ve tüm sürücülerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan farklı motor seçenekleri ile öne çıkarak “en iyi şehir otomobili” kategorisinin de kazananı oldu.