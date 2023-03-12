Fiat’ın Türkiye’deki ilk elektrikli modeli geldi

Elektrikli Fiat 500 Türkiye’de yola çıkıyor. 500e ismiyle pazara adım atan model şimdi de ‘La Prima by Bocelli’ versiyonu ile geldi.

Elektrikli Fiat 500 Türkiye’de yola çıkıyor. 500e ismiyle pazara adım atan model şimdi de ‘La Prima by Bocelli’ versiyonu ile geldi. Fiat 500e, yüzde yüz elektrikli sürüş deneyimini, 2.seviye otonom sürüş destek sitemleri ile birleştirdi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “FIAT elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ikonik 500’ün tamamen elektrikli modelini mart ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşturuyoruz. 500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. 500e La prima versiyonunu Hatchback, 3+1 ve Cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz. FIAT 500e’nin Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve FIAT markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

870 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

FIAT 500e La Prima Hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 Bin 900 TL, Cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, “fiatonline” platformu ve tüm showroomlarda yerini alıyor.

320 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

FIAT 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km’ye kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor. Şehir otomobili segmenti kullanıcılarırın günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 km’lik menzil ise 5 dk’lık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW’lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor. Yeni 500e’nin elektrik motoru 0 km/s’den 100 km/s’ye 9,0 saniyede çıkarken 0 km/s’den 50 km/s’ye 3,1 saniyede ulaşıyor.

8 YIL 160 BİN KM BATARYA GARANTİSİ

FIAT, 500e ile elektrikli otomobillerin dünyasını müşterilerle buluştururken bir dizi satış sonrası hizmetle de müşteri deneyimini destekliyor. FIAT 500e satın alan müşterilere, Tofaş güvencesiyle, 8 yıl 160 bin km batarya garantisi sunuluyor. Ayrıca lansmana özel Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak Mod 2 (Ev Tipi) şarj kablosu da hediye ediliyor. FIAT 500e sahipleri tüm bunların haricinde FIAT Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden “Wat Mobilite” Şarj İstasyon Gösterimi ve elektrikli araç dünyası hakkındaki bilgilere de hızlıca erişebiliyor.