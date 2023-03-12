Türkiye’de yılın otomobili için start verildi

Türkiye’de yılın otomobili için düğmeye basıldı. Bu yıl 33 modelle başlayan yarışma 7 finalistle son düzlüğe girecek.

Türkiye’de yılın otomobili için düğmeye basıldı. Bu yıl 33 modelle başlayan yarışma 7 finalistle son düzlüğe girecek. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller kıyasıya mücadelenin içine girecek. Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil “Yılın Otomobili” için yarışacak.

7 FİNALİST NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil Nisan’da açıklanacak. Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategori kapsamında özel ödül verecek.

HANGİ OTOMOBİLLER OLACAK?

Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şu şekilde sıralanıyor; Alfa Romeo Tonale, Audi e-tron GT, Audi e-tron, BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7, Citroen C4 X, Dacia Jogger, DS 4, Fiat 500 e, Hyundai ioniq 5, Kia EV6, Kia Niro, Lexus NX, Lexus RX, LR Range Rover, LR Range Rover Sport, Maserati Grecale, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC, MG4, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 308, Peugeot 408, Suzuki S-Cross, Skoda Fabia, Subaru Solterra, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Volvo C40 Recharge.