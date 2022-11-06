Chery OMODA 5 modelini Türkiye pazarında satışa sunacak ve fiyatı ne olacak şimdilik belli değil. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.

Chery OMODA 5 modelini Türkiye pazarında satışa sunacak ve fiyatı ne olacak şimdilik belli değil. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak. Chery, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılara modaya uygun ve ileri teknolojili bir yaşam tarzı sunmak üzere OMODA 5’i farklı pazarlarda sunmaya hazırlanıyor. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.

GELİŞMİŞ İÇ MEKAN

Son derece çekici ve özgün görünümünün yanı sıra OMODA 5, gelişmiş teknolojilerle donatılıyor. 10,25 inçlik bütünleşik formatlı ekranı, 17 işlevli yeni nesil 4.0 ADAS sistemi ve 64 renkli ortam aydınlatması ile donatılan kabin, geleceğin teknolojilerini modaya uygun bir tarz ile sunarak benzersiz bir deneyimin kapılarını aralıyor. 4.0 ADAS sistemi de dahil olmak üzere OMODA 5, sahip olduğu üstün niteliklerle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. OMODA 5, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı. Böylece sınıfının ötesinde bir teknoloji seviyesi sunuyor.

5 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

OMODA 5, güç-aktarma sistemleri açısından da tatmin edici bir performans vaat ediyor. OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.