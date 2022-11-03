2023 engelli araç limiti ne kadar olacak? 2023’te artık ÖTV ve MTV’de eskisi gibi olmayacak. Engelliler için uzun yıllardır devrede olan ÖTV muafiyetli araç alımı için 450 bin 500 TL olan sınır, şimdilik 1 milyon liranın üzerine çıkacağa benziyor.

2023 engelli araç limiti ne kadar olacak? 2023’te artık ÖTV ve MTV’de eskisi gibi olmayacak. Engelliler için uzun yıllardır devrede olan ÖTV muafiyetli araç alımı için 450 bin 500 TL olan sınır, şimdilik 1 milyon liranın üzerine çıkacağa benziyor. Motorlu taşıt vergisi de yüzde 122 oranında artacak. Geçen yıl yüzde 36 olan motorlu taşıt vergisini Cumhurbaşkanı yüzde 25 olarak sınırlamıştı. Gelir vergisi dilimlerine yüzde 15 vergiye tabi ilk dilim 32 bin liradan 71 bin 337 liraya çıkacak.

1 OCAK 2023’TE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Piyasada yer alan ekonomi analistlerine göre 2023 engelli araç limiti sınırının 1 milyon TL yakın bir rakam olarak gerçekleşeceğini düşünmektedir. Bu tamamen tahmini ve resmi olmayan bir rakam olsa da beklentilerin bu yönde olması bekleniyor. 2023 engelli araç sınırı tutarı 1 Ocak 2023 tarihinden önce resmi gazete ile açıklanması bekleniyor.

ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ NASIL ALINIR?

Engelli kişilerin, ÖTV muafiyeti ile araç alabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekir. Fakat bu raporlarda aranan bazı şartlar vardır. %90 ve üzeri engeli olan engelliler için de ÖTV muafiyeti bulunmaktadır. Ancak bu gruba dahil olan engelliler için süreç, aracı kendi kullanacak olan engellilere göre biraz farklıdır. Genellikle görme engelliler, zihinsel engelliler ve kronik hastalığı olan kişiler bu gruba girer. %90 ve altı engeli olan engelliler için, engelli raporunun açıklama kısmında kişinin araç kullanmasını engelleyen durumların olduğu belirtilmelidir. Bu tür rapora sahip olan engelliler, ayrıca “özel tertibatlı araç kullanabilir” ifadesini belirten sürücü belgesine sahip olmaları halinde ÖTV indiriminden yararlanabilirler.

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ HANGİ YIL NE KADARDI?

YIL ÖTV Limiti

2022 450.500 TL

2021 330.800 TL

2020 303.200 TL

2019 247.400 TL

2018 200.000 TL

2017 170.000 TL