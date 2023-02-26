Türkiye’yi yasa boğan depremin bilançosu her geçen gün artarken, mağduriyetler tavan yaptı. Bu süreçte sigorta şirketleri de tüketicileri mağdur ederken, depremzedeler araçlarını günlerce bölgeden çıkaramadı. Şikayetlerin ardı arkası kesilmezken, araç sahibi depremzedeler araçlarını bulunduğu yerden kaskolarının olmasına rağmen kaldıramadı. Hatta bazı sigorta şirketleri ‘OHAL oldu devlet çekicilere el koydu’ bahanesini bile söyledi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi yaklaşık 11 ili etkisi altına aldı. Yaşanan felaket binlerce can kaybına neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilde yarattığı yıkım da oldukça büyük. Depremde en fazla yıkıma uğrayan kentler Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman’ın olduğu görüldü. 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi. Bu durumdaki binalardaki konut sayısı ise 269 bin 51 olarak tespit edildi. Bunun yanında sadece bina değil araçlar da hasar gördü. Binlerce aracın enkaz altında kaldığı ifade edilirken, sigorta merkezlerine binlerce ihbarın gittiği ifade ediliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) edinilen bilgiye göre, depremin etkilediği 10 şehirden her gün binlerce araç hasar ihbarı geliyor. Bu süreçte araçlarını iyi kötü enkaz yığınlarından kurtarabilenler ise sigorta engeliyle karşılaştı.

KASKOYA RAĞMEN ARAÇLAR KALDI

Şikayetlerin ardı arkası kesilmezken, araç sahibi depremzedeler araçlarını bulunduğu yerden kaskolarının olmasına rağmen kaldıramadı. Şikayet sitelerine böylece yüzlerce bildirim yapıldı. Bir araç sahibi, kaskosu olmasına rağmen aracının üstüne moloz yığınları ve pencere düştüğünü paylaştı. Sigorta şirketinin bölgeye çekici hizmeti vermediğini ifade eden araç sahibi, ikame araç da alamadığını söyledi. Tüketici bölgenin deprem alanı olması nedeniyle sigorta şirketinin araç vermediğini anlattı. Başka bir araç sahibi de “Hatay İskenderun’da oturuyorum. Aracım deprem gününden itibaren çalışmıyor ve bölgede servisler çalışmadığından çekici talep edip, Adana’da en yakın servise göndermek istedim. 12 gündür her gün çekici gelecek diyorlar, gelmiyor. ‘Ben bulayım’ diyorum, kabul etmiyorlar” dedi.

SİGORTA ŞİRKETİ: OHAL OLDU DEVLET ÇEKİCİLERE EL KOYDU

Başka bir şikayette depremzedelere yapılan haksızlığı ortaya koydu. Hatay’da bulunan bir depremzede aile aracının depremde hasar gördüğünü çekici çağırdığında ise sigorta şirketinin ‘OHAL ilan edildi çekicilere devlet el koydu bu nedenle çekici gönderemiyoruz’ dediğini paylaştı. Kaskolu araçları için sigorta şirketinin KDV dahil sadece 1500 TL verebileceğini paylaşan depremzede, çekicilerin ayakta kalan en yakın servise 13 bin liraya götürdüğünü söyledi.

‘12 GÜNDÜR BEKLİYORUZ’

Başka bir sigorta mağduru depremzede de Hatay’da oturduğunu ve aracın deprem gününden beri çalışmadığını paylaştı. Bölgedeki servislerin hasarlı olduğundan çalışmadığını ifade eden depremzede, Adana’daki en yakın servis için 12 günden fazladır sigortadan çekici beklediğini anlattı. Araç sahibi: “Ben buluyum diyorum, kabul etmiyorlar. Bizi çok ama çok mağdur ettiler.”

‘HİÇBİR ŞEYE YANAŞMIYORLAR’

Başka bir depremzede de şu paylaşımı yaptı: “Hatay depreminde aracım büyük hasar aldı. Çalışamaz duruma geldi. 10 Şubat’ta ikame araç talep ettim. Ancak olumsuz cevap verildi. Adresi belirttim aracı alın diyorum, çekici yollayın diyorum ona da yanaşmıyorlar. Bu kış şartlarında araca ihtiyacım var.”

‘ARACIMI SADECE KULLANILMAZ HALE GELEN

SERVİSE GÖTÜREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER’

Hatay’dan da başka bir depremzede neredeyse fıkralara konu olabilecek bir sorunu paylaştı. Kaskosu olduğunun altını çizen depremzede yol yardımı için sigorta şirketini aradıklarında en yakın servise aracının çekilebileceğini anlattı. Depremzede şikayetine şöyle devam etti: “Firma kasko poliçemi gerekçe göstererek aracımın en yakın yetkili bayiye çekilebileceğini aksi durumda ekstra ücret talep edileceğini ifade etmek suretiyle aracımın Hatay’da bulunan yetkili servise çekileceğini ifade etti. Yetkili servisin yöneticisiyle gerçekleştirdiğim görüşmede servis binasının kullanılmaz halde olduğunu ve deprem nedeniyle gerçekleşen artçıların devam ettiğini bu sebeplerle servisin ne zaman kullanılabilir hale geleceğinin belirsiz olduğunu öğrendim.”

‘1700 TL HAKKIM VAR 480 TL YOLLADILAR’

Kahramanmaraşlı bir depremzede ise “Sigorta şirketinin aracıma sunmuş olduğu çekici hizmetini almak istedim fakat alamadım. 15 gün sonra yine almak istedim fakat yine alamayınca kendi imkanlarımla çektirip fatura ettirdim. Poliçemde 1700 TL’ye kadar hakkım olmasına rağmen ve ben 1100 TL’ye çektirmeme rağmen bana 480 TL ödeme yapacaklarını söylediler. Şaka gibi 35 km için 480 TL ve asla biz mağdurlara hakkım olmasına hakkımı sunmadılar.”

BÖLGEDE 3.1 MİLYON ARACIN KAYDI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Aralık verilerine göre 26,4 milyon kayıtlı aracın bulunduğu Türkiye’de 10 şehire kayıtlı araç sayısı ise 3,1 milyon olarak göze çarptı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) 2022 Aralık raporuna göre, depremden etkilenen 10 ilin dördünün karnesi en kötüler arasında yer alıyor. Şanlıurfa, sigorta ve kaskosuzlukta yüzde 39,87’lik oranıyla Türkiye’nin en fazla poliçe yaptırmayan illeri arasında yer alırken, Kilis yüzde 33,45, Gaziantep yüzde 26,07 ve Adana yüzde 24,43’lük oranıyla onu takip etti. Yalnızca 4 ildeki kaskosuz ve sigortasız araç sayısı ise 464 bin 617 olarak kayda geçti.

3 ARAÇTAN BİRİ DEPREMZEDE OLDU

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Ülkemiz araç parkı olan 26 milyon aracın 3 milyonu deprem bölgesinde bulunurken, her 3 araçtan 1’inin doğrudan ve dolaylı olarak depremden etkilenmiş olması, ciddi bir ekonomik kayıp anlamına da geliyor. Hasar alan araçlardan, özellikle kasko poliçesi olmayanlarının, onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa doğru tekniklerle onarılması, hem vatandaşların bu zorlu süreçte maddi kayıplarını araç yönünden minimize edecek, hem de ekonomik kaybımızın da bir parça olsun önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu araçlarımızın hepsi birer milli servettir, özellikle az hasarlı olanları çöpe atamayız” dedi.