Yeni Toyota Corolla Türkiye’de yola çıktı. 706 bin 900 liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, 5’inci nesil hibrit teknolojisine de kavuştu. Yapılan makyajın yanı sıra aracın güvenlik teknolojileri de geliştirildi.

Toyota’nın Türkiye’deki en çok sevilen modellerinden biri olan Corolla yeni nesline kavuştu. 5’inci nesil hibrit teknolojisiyle dikkat çeken model, 706 bin 900 liralık fiyat etiketiyle yola çıktı. Araç, 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor seçeneklerini devam ettiriyor. 1.5 litrelik benzinli motora sahip Corolla, 125 HP güç ve 153 Nm tork değerleriyle sunulurken hibrit versiyon yüzde 15 güç artışıyla 140 beygire kavuştu. Artık daha hızlı olan model 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyeye düşürdü. Aracın ortalama tüketimi de 100 kilometrede 4.5 litre oldu.

12.3 İNÇ’LİK RENKLİ EKRAN

Yeni modelde sunulan daha fazla fonksiyonel multimedya sistemi ve tamamen dijital, özelleştirilebilir 12.3 inç’lik renkli dijital gösterge ekranı öne çıkıyor. Yeni Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi de daha hızlı performans ve birçok farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Yeni Corolla, sürüş asistanı ve park destek asistan sistemlerinin de dahil olduğu en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip üçüncü nesil Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi ile donatıldı. Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak daha kapsamlı bir koruma sağlıyor.

GÜVENLİK DONANIMI SINIF ATLADI

Yeni Corolla’da yer alan Ön Çarpışma Önleyici Sistemi, belli şartlarda yol üzerindeki araçlara ek olarak karşı istikametten gelen yaya, bisikletli ve motosikletlileri de algılayacak şekilde geliştirildi. Güvenlik özelliklerine eklenen Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, olası kaza ve çarpışma anlarında sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarırken, gerektiğinde otomatik fren yaparak kazaları engelleyebiliyor. Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarına sahip Corolla’da giriş seviyesi olan 1.5 litre benzinli Vision versiyonu, 6 ileri manuel şanzıman veya CVT otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.