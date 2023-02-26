Yeni Peugeot 508 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Daha tam tarih net olmasa da 508 yeni yüzüne kavuştu. Araç yeni tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekebilmeyi başardı.

Yeni Peugeot 508 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Daha tam tarih net olmasa da 508 yeni yüzüne kavuştu. Araç yeni tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekebilmeyi başardı.

Peugeot’nun yenilediği 508 modeli, tasarımından iç mekanındaki yeniliklerine, D Segmenti’ndeki en konforlu, huzurlu ve aynı zamanda dinamik sürüş özelliklerini bir arada sunan seçenek olmayı sürdürüyor. 6 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım seviyesi ve 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk opsiyonuyla Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretilecek yeni PEUGEOT 508; sedan, SW ve PEUGEOT SPORT ENGINEERED versiyonlarıyla Haziran 2023 itibarıyla Avrupa’da yollara çıkacak.

YENİ 3 PENÇELİ TASARIM DİLİ

Ön tasarımında tamponun hacmine entegre edilen ızgara deseni, yeni PEUGEOT logosunu taşıyor. Üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalar, son derece ince Matrix LED farlara eşlik ediyor. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor.