SKYWELL ET5 menzili arttırdı

SKYWELL ET5 menzili 646 kilometreye çıkardı. ET5’in iki yeni versiyonunun satışına ise Mart 2023 itibarıyla başlıyor.

SKYWELL ET5 menzili 646 kilometreye çıkardı. Ulu Motor bünyesinde, Kasım 2021’de Türkiye pazarına giriş yapan SKYWELL, 2022’nin son yarısında yaşanan global lojistik problemlerine rağmen bin 150 adetlik teslimata ulaşarak elektrikli otomobil pazarında iddialı konumunu sürdürdü. SKYWELL, elektrikli SUV modeli ET5’in iki yeni versiyonunun satışına ise Mart 2023 itibarıyla başlıyor. 86 kwh’lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP verilerine göre şehir içinde 646 km’ye kadar yüksek menzil sunmasıyla dikkat çeken iki versiyon.

1.5 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni ET5 Long Range Legend’in fiyatı 1.499.000 TL’den, ET5 Long Range Exclusive’in de fiyatı 1.899.000 TL’den başlıyor. SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş “2023 yılı hedefimizi, yeni model versiyonlarımızın da desteğiyle toplam 2.500 adet olarak belirledik” dedi.