Elektrikli otomobiller afet çadırlarına ışık olacak

Doğan Trend Otomotiv MG ile deprem bölgesinin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yöntemle kolları sıvadı. Lansmanda kullanılacak olan elektrikli MG modelleri deprem bölgesine gönderilecek. 20 elektrikli MG, bölgeye mobil jeneratör olacak. 70 kilowatt saat enerji, normal şartlar altında bir ailenin evindeki temel enerji ihtiyaçlarını 1 ay boyunca rahatlıkla karşılayabiliyor. Sadece bir otomobilin gücüyle 3 çadır aynı zamanda ısıtılıp aydınlatılabiliyor.

ALİ YILDIRIM

Doğan Trend Otomotiv MG ile deprem bölgesinin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yöntemle kolları sıvadı. Yapılan yardım ve desteklerle hayata tutunmaya çalışan depremzedeler, şimdilik çadır kentlere yerleştirildi. Bölgeye yapılan yardım hızla devam ederken, Doğan Trend Otomotiv afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yöntemle kolları sıvadı. MG markasını Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv yetkilileri ile iletişime geçen SAIC ve MG yetkilileri, afet bölgesindeki temel elektrik ihtiyacını gidermek için de harekete geçme kararı alındı. V2L teknolojisine sahip MG’nin yeni elektrikli modelleri Avrupa ülkelerine doğru yolda giderken üst düzey yönetiminin talimatı ile araçlar hızla Türkiye’ye gönderildi.

3’LÜ PRİZ ÇIKIŞI ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Araçların elektriği cihazlara verebilmesi için gerekli olan kablolar uçakla öncelikli olarak Türkiye’ye gönderildi. Böylece Doğan Trend Otomotiv, ilk aşamada 20 adet elektrikli SUV’unu, mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkardı. Daha fazla sayıda araç Türkiye`ye ulaştıkça, ihtiyaç olan noktalara gönderilmeye devam edilecek. Yeni nesil elektrikli otomobillere özel olan V2L teknolojisiyle sahip MG modelleri, bu sayede afet bölgesinde özellikle ulaşımı daha zor olan kasaba ve köylerdeki başta aydınlatma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için mobil jeneratör görevi üstlenecek. Elektrik enerjisinin istenilen her yere taşınabilmesini sağlayan V2L teknolojisi ile özel bir kabloyu araca takıp diğer ucundaki 3’lü priz ile 70 kilowatt saate kadar enerji sağlanabiliyor. 70 kilowatt saat enerji, normal şartlar altında bir ailenin evindeki temel enerji ihtiyaçlarını 1 ay boyunca rahatlıkla karşılayabiliyor. Sadece bir otomobilin gücüyle 3 çadır veya konteyner aynı zamanda ısıtılıp aydınlatılabiliyor.

2 GÜN BOYUNCA KESİNTİSİZ ENERJİ VERECEK

Aynı anda aktif çalışabilen 3 priz ile saatte 3,3 kilowatta kadar güç tüketen elektrikli cihazları her yerde çalıştırabilmenin mümkün olduğu bu teknoloji ile elektrikli MG modelleri, enerji kesintisi yaşanan veya araçta barınmayı gerektiren dönemlerde; aydınlatma, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi temel ihtiyaçları aralıksız olarak 2 gün boyunca aynı anda karşılayabilecekler. Herhangi bir içten yanmalı motor olmadığı için normal jeneratörlerden en önemli farkı sessiz ve egzoz gazı üretmemesi olan V2L teknolojisi sayesinde uygun şarjlanma imkanı sağlandığında özellikle geceleri afet bölgesinde zaten hayatı zorlaşmış olan ihtiyaç sahiplerinin gürültü ve zararlı egzoz gazı olmadan geceyi geçirebilmeleri mümkün olabilecek.

BÖLGEYE ŞARJ NOKTALARI KURULACAK

Grubun temsil ettiği Wallbox markası ise projede kullanılacak elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için şarj istasyonlarını temin etti. Deprem bölgesinde Aytemiz ile iş birliği yapılarak acil olarak elektrik bulunan yerlerin tespiti ve şarj istasyonunun kurulumu için gerekli çalışmalar da bir yandan sürdürülüyor. Ayrıca operasyonda destek olabilecek MG markalı otomobiller ile elektrik bulunan bölgelerde araçları şarj edip, elektrik olmayan ve ihtiyacın bulunduğu yerlere araçların transferini sağlamak için bölgeden bir destek ekibi oluşturuldu. Afet bölgesindeki bayileri öncelikli olmak üzere ilk günden itibaren yardım için seferber olan ve aynı zamanda afetzedeler için çeşitli yardım malzemesi organizasyonları gerçekleştiren Doğan Trend Otomotiv, deprem bölgesine yönelik olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.

70 KW/S ENERJİ 2-3 HAFTALIK İHTİYACI KARŞILIYOR

Normalde şebekeden beslenen elektrikli otomobillerin tam tersi yönde işlem yapması yani aracın şebekeyi beslemesi ihtiyacı ilk kez Japonya’da yaşanan depremlerde gündeme geldi. Hatta depremden sonra Japon yetkililer, ilk 24 saatte elektrikli araçların acil elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini tespit ederek elektrikli otomobillerin acil durumlarda kullanılmasına dair çalışmalar yaptılar. Bloomberg Green tarafından yaptırılan 1.500’den fazla ABD’li elektrikli araç sahibinin katıldığı bir ankette ise elektrikli araç satın alanlar, bu türdeki araçları tercih ederken felaket durumlarında sağladığı faydalara bakmıyor/bilmiyor. Çoğunlukla, maliyet tasarrufu ve çevresel faydalar nedenli elektrikli otomobilleri tercih ediyor. Ulaşım filolarında elektriklendirmenin potansiyel faydaları mevcut. Otobüsler ve diğer kamu araçları da elektrikli hale geldikçe, sığınaklara ve diğer acil durum hizmetlerine güç sağlamak ve hatta kesinti yaşanan şebekeleri desteklemek için iki yönlü olarak bu araçlar kullanılabilir. Tam dolduğunda 70 kilowatt saat civarında elektrik depolayabilen yeni nesil otomobiller tam teşekküllü bir evin enerji ihtiyacını 2-3 hafta ihtiyacını karşılayabiliyor. Sadece ısınma ve basit ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bu süre çok daha uzayabiliyor. Yetkililerin yaptığı hesaplar ve daha sonrasındaki denemelerde eşzamanlı olarak dört çadırın makul bir şekilde ısıtılabileceği ve aydınlanma ihtiyacının karşılanabileceğini belirtiyorlar.