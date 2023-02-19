Olası İstanbul depremine araçlar hazır değil

İstanbul’un ‘olası İstanbul depremine’ hazırlıksız olduğunu söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Erdem “Yıkılacak, hasar görecek binalardan etkilenecek araçlar büyük bir ulaşım krizine sebep olabilir. Tamir edilecek durumda olan araçları onarabilecek servislerin de ayakta kalması şart. 5 milyona yakın aracın olduğu metropolde 10 araçtan sadece 2’sinin kasko sigortası var” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaket ‘olası büyük İstanbul’ depremini de tekrar gündeme getirdi. Afet sonrası yaşanılacak olan süreçte sigortanın oldukça önemli olduğunu hatırlatan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, otomotiv sektörünün depreme yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Artan kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatları sebebiyle birçok kurum ve bireyin sigorta yaptırmaktan imtina ettiğini kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Sigortalı olma bilincimiz zaten düşüktü. Enflasyon, yedek parça ve araç fiyatlarındaki artış sebebiyle artan poliçe fiyatları, kişileri sigorta yaptırmaktan alıkoymaya başladı ve her geçen gün oran düşüyor. İstanbul’da yaklaşık 5 milyon araç var ve 10 araçtan ortalama sadece 2-3’ü kaskolu. Binalar hasar gördüğünde, bu araçların da önemli bir bölümü hasar görecek ve hiçbir teminat altında değiller. Her araç milli servettir, bu konuda topyekun bilinçlendirme yapılmalı” dedi.

SERVİS BİLE BULAMAYABİLİRİZ

İBB’nin ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul’da iyi senaryoda 50 bin binanın ağır hasar göreceği öngörüsünün var olduğunu hatırlatan Erdem “Deprem sonrasında gerek hususi, gerek ticari, gerek kamu araçları, hepsi önemli göreve sahip olacak, ancak bu araçların hasara uğrayan ve onarılabilecek durumda olanlarını onarma ihtiyacı ortaya çıkacak. Oto servislerinde de depreme dayanıklılık hususunda çok büyük eksikler mevcut, birçok servis 40-50 yıllık binalarda faaliyet gösteriyor. Araçları onaracak servis dahi bulamama riski var. Kamudan otomotiv sektörü temsilcilerine, belediyelerden sigorta şirketlerine, vatandaşlarımızdan tüm sektör çalışanlarına, hepimizin deprem konusunda bilinçlenmesi, bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.