Otomotiv sektörü depremzedelere yardım yarışında

Kahramanmaraş depremiyle birlikte 10 ilde 30 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, Otomotiv sektörü depremzedelere yardım yarışına girdi. Maddi yardımın dışında ellerindeki imkanları da seferber eden otomotiv markaları, her alanda ihtiyaç sahiplerine dokundu.

ALİ YILDIRIM

Kahramanmaraş depremiyle birlikte 10 ilde 30 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, Otomotiv sektörü depremzedelere yardım yarışına girdi. Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi, 10 ili etkisi altına aldı. Tam 1 hafta önce gerçekleşen 7.7 şiddetindeki depremle birlikte hala göçük altında olan vatandaşlar mevcut. Tüm Türkiye bölgeye yardım için seferberliğe başlarken, maddi ve manevi destekten hemen hemen kimse geri kalmadı. Bu sürece destek olmak isteyen markalar da kolları sıvayarak işe koyuldu. Otomotiv sektörü de birbiri ardına destek açıklarken, bölgeye hastane kuran markalar bile oldu.

Türkiye’de Renault ve Dacia markalarını yöneten MAİS A.Ş. “Depremin ilk saatlerinden itibaren; MAİS olarak civardaki tüm yetkili satıcılarımız ile koordinasyon halinde olmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve ailelerinin barınma, ısınma, gıda, hijyen malzemeleri ve diğer tüm temel ihtiyaçları ile ilgili destek faaliyetlerimizi var gücümüzle sürdürüyoruz. İhtiyaç listeleri çerçevesinde AFAD tarafından belirlenen yardımlar; bölgedeki tüm koordinatörlüklerimiz ve yetkili satıcılarımız aracılığıyla, en yakın bayilerimizden komşu illerimize anlık olarak ulaştırılmaya devam ediyor.”

Kia Türkiye ise “İlk etapta battaniye, bebek bezi ve kışlık kıyafet içeren destek paketlerimiz AFAD’a ulaştırılmıştır. Bu malzemelere ek olarak üretim ve siparişi devam eden ihtiyaç malzemeleri, tedarik süreçleri tamamlanınca aynı şekilde bölgeye sevk edilecektir.”

Garenta ve İkinciyeni: “Tüm yardımlar için AFAD, Anadolu Vakfı ve bölgedeki bayilerimiz ile koordineli olarak çalışmaktayız. Öncelikli olarak bebek bezi, hijyen ürünleri, battaniye ve kışlık kıyafetler içeren destek paketlerimizi AFAD’a ulaştırdık. Ek yardımları da toparlıyoruz.”

Doğuş Grubu: TÜVTÜRK Muayene İstasyonları kapsamında bölgedeki 13 istasyonumuz barınma amacıyla tahsis edildi. İstasyonların içine konulan konteynerler vasıtasıyla her gün binden fazla kişiye barınma imkanı sunuyoruz. Doğuş İnşaat, Anadolu’nun farklı yerlerindeki şantiyelerimizden vinçli kamyon, excavator, kamyonlar, binek araçlar, jeneratörler, konteynerler ve büyük miktarda destek malzemesini uzman personeli ile deprem bölgelerine ulaştırdı.”

HYUNDAI ASSAN’DAN AYRI GÜNEY KORE’DEN AYRI DESTEK

Hyundai Assan’da yardım elini uzatan markalardan oldu. Marka şöyle bir açıklama yaptı: “Bu büyük felaketi hep birlikte dayanışma ve iş birliği içinde halledeceğiz. Hyundai Assan olarak bölgelere yardım ulaştırmak için kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde desteği AFAD’a sağlıyoruz. Bu zorlu süreçte halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” Daha sonra bir duyuru daha paylaşan Hyundai, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz diyerek: “Hyundai Assan olarak yaptığımız desteğin ardından markanın Güney Kore’deki merkezi de deprem felaketinden etkilenen ülkemize 1.8 milyon dolar yardımda bulunuyor. Hyundai Motor Grubu en kısa zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dilerken yaralıların da bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.”

FORD OTOSAN SAHRA HASTANESİ KURDU

Ford Otosan da afete anında yardım tepkisi veren markalardan biri oldu. Marka sosyal medya hesabı üzerinden şöyle bir açıklama yayınladı: Ford Otosan olarak depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki yaraların sarılması için Koç Topluluğu bünyesinde oluşturulan Kriz Koordinasyon Merkezi ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Arama-kurtarma konusunda uzman olan Ford Otosan Arama Kurtarma Ekiplerimiz (FOKE) kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Doktor ve hemşirelerimiz de sahra hastanesi kurarak tıbbı destek vermeye başladı. Bölgenin ısınma ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Türkiye bayilerimiz ve çalışan gönüllülerimizle topladığımız malzemeler bölgeye ulaştı. Aynı zamanda yerinde servis araçlarımızla bölgedeki tüm ambulanslara ücretsiz periyodik bakım hizmeti, başta kamu araçları olmak üzere otomobil hem de ticari araçlara ücretsiz yol yardım ve çekici hizmeti sunuyoruz. Hepimize geçmiş olsun.”

YOL YARDIM DESTEĞİ VE AKARYAKIT TEDARİĞİ SAĞLADILAR

Mercedes-Benz Türk, AFAD ile koordineli olarak kışlık mont, polar, battaniye, atkı, bere, eldiven, powerbank kış şartlarına uygun tekstil malzemeleri gönderdi. Şirket aynı zamanda tüm Mercedes-Benz çekicilere ücretsiz yol yardımı da sundu.

Castrol ve BP Türkiye’de akaryakıt ile madeni yağ tedariğinin yanı sıra nakit desteği de yaptı.

TOFAŞ KURTARMA EKİBİNİ YOLLADI

TOFAŞ ise AFAD ile koordineli bir şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek için 15 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. TOFAŞ sosyal medya üzerinden şu açıklamayı da ekledi: “Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, şirketimiz ve çalışanlarımızın desteği ile toplanan yardım malzemeleri Tofaş tırları ile yola çıktı. Ülke çapındaki bayilerimiz aracılığıyla, afet bölgesine yardım malzemesi gönderimi için çalışmalarımız sürüyor.”

TÜRK TRAKTÖR GEÇİCİ KONAKLAMA TIRLARINI KURDU

Borusan ise grup olarak yardımda bulundu. Bölgeyi etkileyen depremin ardından Borusan Grup, Afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Yardımlara başladı. Sadece genel ihtiyaçlar değil, iş makinesi, enerji çözümleri tedariki, barınma imkanıyla birlikte Borusanlı gönüllülerle desteğe başladı.

TürkTraktör Ailesi de yardım çalışmalarını başlattı. Açıklama şöyle sürdü: İlk etapta kazıcı-yükleyici iş makinesi, operatör ve sorumlu arkadaşlarımızdan oluşan kurtarma ekibi desteğini de bölgeye ulaştırdık. Ayrıca, gönüllü çalışma arkadaşlarımızdan topladığımız kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, powerbank vb. malzemelere ek olarak, su, poşetli ekmek ve konserve gıdalar hem geçici konaklamaya elverişli tırlarımız hem de yardım tırlarımız ile bölgeye sevk edilmek üzere yola çıktı.

TOYOTA TÜRKİYE KONTEYNER EV PROJESİNE DAHİL OLDU

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ile Lexus Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili doğrudan etkileyen depremlerin ardından bayilerini, çalışanlarını ve iş ortaklarını da içine alan bir yardım kampanyasıyla bölgeye katkı sağladı. Şirketin bayileri, bayi çalışanları, ajansları ve ALJ Türkiye şirketleri çalışanlarının desteğiyle 20 milyon TL toplandı. Ahbap Derneği’nin, afet bölgelerindeki barınma sorununa çare olmak üzere başlattığı Konteyner-Ev Projesi’ne dahil olundu. Bu sayede 500’e yakın konteyner-ev Ahbap koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

TURPAK MOBİL AKARYAKIT SİSTEMİ BÖLGEDE

Turpak afet bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarının ikmal süreçlerinin sekteye uğramaması, işleyişlerinin aralıksız bir şekilde devam etmesi için İstanbul genel merkezinden 1 adet büyük ve 2 adet karavan olmak üzere 3 mobil ekibi bölgeye sevk etti. Pilot Garage da 5 TIR’dan oluşan yardım konvoyunu depremden etkilenen şehirlere sevk etti. Bölgede aktif rol oynayan AFAD aracılığıyla 1 milyon TL yardımda bulundu.

STELLANTİS TÜRKİYE BAYİ TEŞKİLATINI TAHLİYE ETTİ

Stellantis Türkiye: Peugeot, Citroën, Opel ve DS gibi markaları bulunduran Stellantis Türkiye ise deprem bölgesine yönelik sıra dışı bir yardım operasyonu gerçekleştirmeye devam ediyor. Depremden etkilenen ve zarar gören bölgedeki büyük bayi teşkilatının tüm çalışanlarını ve ailelerini deprem bölgesinden çıkartmayı önceliklendiren şirket, zorlu koşullar altında önemli bir lojistik operasyon gerçekleştirerek yaklaşık 4 günde 600 kadarı bebek, küçük çocuklar ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 1200’i aşkın kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti. Antalya’da 350 odalı bir otel tutarak yetkili satıcılarının tüm çalışanlarına ve ailelerine güvenli ve sıcak bir alan yaratan Stellantis Türkiye, kapsamlı bir operasyonla yaklaşık olarak toplamda 1500 kişiye yakın kişiyi bölgeden tahliye etmeyi ve güvenli barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Yaralıların tedavilerini de üstlenen Stellantis Türkiye, sadece temsil ettiği 4 markasının bayi çalışan ve ailelerini bölgeden tahliye edip güvenli bir barınma alanı açmakla da yetinmedi. Bayilerinin temsil ettiği farklı otomotiv markalarının çalışanlarını ve ailelerini de geride bırakmadan, onları ayırt etmeksizin bölgeden tahliye etti. Aynı zamanda yardım talebi üzerine de bir destek hesabı açarak, bunu ailelerin bebek ve çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullandı.

CHERY: ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKTI BÖLGEYE DE TIR YOLLADI

Chery Türkiye: Daha Türkiye’de satış ve pazarlama faaliyetlerine başlamayan Chery Türkiye, global destekli (Chery International) tüm çalışanlarına afet durumu ihtiyaçlarını karşılamak için 100 bin dolara eşdeğer acil durum malzemeleri satın alınması için destek çıktı. Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım TIR’ı bölgeye doğru hızla yola çıktı.

DOĞAN TREND LANSMAN BÜTÇESİNİ BAĞIŞLADI

MG ve Suzuki markalarının distribütörü Doğan Trend Otomotiv de grup şirketleriyle beraber, arama-kurtarma, beslenme, barınma, iletişim ve akaryakıt tedariği olarak beş önemli ihtiyaç alanında desteklerini sürdürdüğünü açıkladı. Doğan Trend Şirket ayrıca, Mart ayında yapacağı MG elektrikli araçlar basın lansman organizasyonunu iptal ederek tüm lansman bütçesini deprem bölgesine aktaracağını açıkladı.

ENTERPRİSE TÜM KARAVANLARINI YOLLADI

LeasePlan Türkiye, Ahbap Derneği’ne deprem bölgesinde kullanılmak üzere 1 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirdi.

Enterprise da, araç parkındaki tüm karavanlarının kiralama sürecini durdurarak afet bölgesine doğru depremzedelerin kullanımı için gönderdi. Enterprise Türkiye, hemen harekete geçerek araç parkındaki yaklaşık 100 adet entegre ve çekme karavanı deprem bölgesine, depremzedelerin konaklama ve barınma ihtiyaçlarını sağlamak üzere yolladı.

Jant üreticisi CMS ise sosyal medya hesaplarından açıklama ile şirket olarak çalışanlarının da katkılarıyla acil ihtiyaçlar için deprem bölgesine ulaştırılmak üzere barınma, ısınma, giyim, gıda, medikal malzeme ve ilaç içeren yardımlarını bölgeye gönderdiğini belirtti.

Karsan ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yaraları sarmak ve yardım faaliyetlerinin bir parçası olmak üzere hızla harekete geçtiğini belirterek, AFAD ile koordinasyon halinde battaniye, kışlık kıyafet, hijyenik ürün ve gıda gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye yolladığını açıkladı.

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a 1.5 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.