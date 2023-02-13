Hakan Doğu Renault hikayesini bitirdi

Aralık 2021’de Renault Group CEO’su olan Hakan Doğu, sosyal medya hesabı üzerinden görevi bıraktığını duyurdu. Doğu yaptığı paylaşımda “10 yıllık unutulmaz bir kariyer sonrası Renault Grubundaki tüm görevlerimden bugün itibari ile ayrılıyorum” dedi.

Renault Grubu bünyesinde bayrak değişimi yaşanıyor. Yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Otomotiv A.Ş.’de Aralık 2021’de CEO’luk görevine getirilen Hakan Doğu, Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. Önceki gün Doğu sosyal medya hesabı üzerinden Renault Grubu’ndaki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan Hakan Doğu: “10 yıllık unutulmaz bir kariyer sonrası Renault Grubundaki tüm görevlerimden bugün itibari ile ayrılıyorum. Profesyonel hayatımda yeni hikayeler yazmayı hedeflediğim bir yolculuğa çıkarken başta Oyak Grubuna iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” paylaşımını yaptı.

DOĞU’NUN RENAULT HİKAYESİ

2013’TE BAŞLADI

1966 yılında Bursa’da doğan Hakan Doğu, 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1987 yılında atılan Doğu, 1998 yılında Valeo Transmission Türkiye’ye katıldı. Doğu, 4 senesi Fransa’da olmak üzere 15 yıl çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 2013 yılında Renault Group bünyesine Motor Aksamları Satın Alma Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 2015 yılında Renault Group Satış sonrası Direktörü oldu. 2017 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Global Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığını yürüten Doğu, aynı dönemde Renault Group Yönetim Komitesinde görev yaptı.

ARALIK 2020’DE RENAULT GROUP’A DAHİL OLDU

Hakan Doğu, 1 Aralık 2020’de yeni grup organizasyonunda Renault Group tüm markalarının Satış Sonrası Ticari ve Kalite Hizmetlerini yöneten iş biriminin Kıdemli Başkan Yardımcılığına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerine atandı.

1 YIL SONRA GROUP CEO’SU GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Hakan Doğu, son olarak 1 Aralık 2021’de Türkiye’de yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan Renault Group Otomotiv A.Ş.’de CEO’luk görevini üstlendi. Doğu, Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu profesyonel görevlerinin yanı sıra yurtdışında ve Türkiye’de Otomotiv dünyasının geleceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2020’de hayata geçen “Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi” kurucularından olan Doğu, ekonomik güçlendirme, çevre, insan hakları, bilim ve teknoloji konularıyla da yakından ilgileniyor.