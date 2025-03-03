Rekabet yoğun kendimizi yeniden tanımlayacağız

Peugeot CEO’su Alain Favey, Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’de bizim de bir araya geldiğimiz Favey ile dünyadaki trendleri ve Türkiye’deki mücadeleyi sorduk. Çinli üreticilerin dikkat çektiği Türkiye pazarında rekabetin çok derin olduğunu söyleyen Favey, “Biz mücadele için kendimizi yeniden tanımlamaya mecburuz” dedi.

Peugeot’nun yeni global CEO’su Alain Favey, Türkiye’yi ziyaret etti. Bu kapsamda İstanbul’da gerçekleşen bir basın toplantısında sorularımızı cevaplayan Favey, “Türkiye pazarına güvenimiz tam. Ve bizim için artık çok önemli. Bu görevde daha üçüncü haftam. Şu an bir turdayım ve üçüncü durağım Türkiye. Türkiye, sadece Peugeot için önemli bir pazar değil, aynı zamanda tüm dünyaya ilham veren harika bir yer” dedi. Türkiye’de bizim de bir araya geldiğimiz Favey ile dünyadaki trendleri ve Türkiye’deki mücadeleyi sorduk. Çinli üreticilerin dikkat çektiği Türkiye pazarında rekabetin çok derin olduğunu söyleyen Favey, “Sadece Çinli üreticiler bağlamında değil ama diğer bölgelere de baktığınızda örneğin Avrupalı üreticiler de kendilerinin ve markalarının yeniden tanımını yapmalarının gereğini duyuyorlar diyebiliriz. Ama biz kişisel olarak çok heyecanlıyız. Çinli üreticileri veya diğerlerini kopyalamak değil marka olarak kendinizi nasıl farklılaştırabilirsiniz sorusuna odaklanmak önemli. Biz mücadele için kendimizi yeniden tanımlamaya mecburuz” dedi.

408’in Türkiye başarısı Avrupa’ya model olacak

Türkiye pazarında 408’in başarısı üzerinde duran Alain Favey, “Türkiye’ye gelmek için meraklıydım çünkü burada, 408 modelimiz için Türkiye pazarı dünyada tüm diğer ülkeler arasında en başarılı pazar oldu. Şunu söylemem gerekir ki Türkiye’deki ekiple görüştüğümde, gerçekten çok ilginç ve çok motive edici bir deneyim yaşadım. Paris’e dönerken 408 ile nasıl daha iyi çalışabileceğimize dair birçok fikirle gideceğim. Benim fikrim bunu ne kadar çok çoğaltırsak o kadar iyi olacağı yönünde. Fransa bizim en büyük pazarımız, onu İtalya ve İngiltere takip ediyor. Sonrasında ise benzer seviyelerde Almanya ve Türkiye var” diye konuştu.

Plug-in hybrid bu ihtiyaçların sorunu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan ise “Alain’in de bahsettiği gibi markamız sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde ve pazar şartlarına göre, Türkiye şartlarına göre de aslında bu değişimi Türkiye’ye nasıl taşıyabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Marka da bu anlamda bizi çok sıkı bir şekilde takip ediyor ve destekliyor. Az önce sözünü ettiğimiz yeni teknolojiler, plug-in versiyonları aslında bir nebze bu ihtiyacın da bir sonucu. Bu anlamda da plug-in versiyonlarını da daha etkin bir şekilde aslında 2025’te kullanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde hybrid versiyonlarımızı da daha etkin bir şekilde 2025 yılında kullanmayı hedefliyoruz. Dediğiniz gibi sadece fiyat üzerine konuşmak çok doğru değil, tabi ki ürüne genel bakmak lazım. Müşterilerin ihtiyaçlarıyla markanın birleştiği noktaya genel olarak bakmak lazım. Ama fiyatın bir diğer unsuru ulaşılabilir olmak, otomobilin ulaşılabilir olması. Bu anlamda da kredi kampanyalarımızı çok etkili bir şekilde kullanıyoruz. Yine markanın yönlendirmesiyle ve desteğiyle özellikle elektrikli araçlarda yan ürünler, wallbox gibi ya da enerji kartı hediyesi gibi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece fiyat değil ürün, fiyat ve müşteri beklentisini en etkili olacak şekilde pazarlamak için, Türkiye pazarına da bunu yansıtmak için sürekli değişim halindeyiz.”